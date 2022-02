"Gran Turismo 7" soll die Autokultur feiern, passend dazu finden sich Oldtimer und noch nicht veröffentlichte Concept-Cars im Angebot. Foto: Sony Playstation

Mittwochabend präsentierte der japanische Konzern Sony seinen bald erscheinenden Blockbuster "Gran Turismo 7". Die Rennspiel-Serie, die seit Jahrzehnten Fans der Materie Auto begeistert, verspricht mit ihrem kommenden Auftritt, die hohen Erwartungen erfüllen zu können – zumindest die gezeigten Neuerungen und die optische Opulenz lassen dies erhoffen.

Fotorealistisch

"Ein Paradies, das die Autokultur feiern soll" – so nennt der Vater der Serie, Kazunori Yamauchi, sein neues Kind. Der Mann, der selbst begeisterter Rennfahrer ist und bereits 1997 "Gran Turismo" für die erste Playstation geschaffen hat, erzählt in einem neuen, rund 30 Minuten langen Video, warum der baldige Release von "Gran Turismo 7" ein Fest werden soll.

Sahen Rennspiele bereits in der Vergangenheit vielerorts schon fotorealistisch aus, will man mit "Gran Turismo 7" auf der Playstation 5 noch weiter gehen. So sind die Sterne am Himmel tatsächlich realistisch angeordnet, Regen sammelt sich auf der Strecke an bestimmten Stellen, wo es physikalisch sinnvoll ist, und auch der folgende Trockenvorgang der Umgebung ist akkurat umgesetzt. Aktiviert man zudem Raytracing auf der PS5 wirken die Schatten und Reflexionen noch realistischer, als man das je in der Serie zu sehen bekommen hat.

PlayStation

Yamauchi war schon immer als akribischer Typ bekannt, aber mit dem neuen Teil scheint er hier noch eines draufsetzen zu können. Der PS5-Controller etwa erlaubt verbessertes haptisches Feedback in einer Weise, so der Entwickler, dass man genau spürt, auf welchem Untergrund man gerade fährt, ob man gerade die Kontrolle über den Wagen verliert oder wie stark die Bremsen greifen. Dank der 3D-Audio-Unterstützung sind auch die Soundeffekte genau dort, wo sie hingehören, und so hört man den Motor dort rumoren, wo er im Wagen seinen Platz hat, und weiß auch genau, wo die Regentropfen gerade auf den eigenen Helm oder auf das eigene Dach schlagen.

Neue Kultur

Das alles klingt so, als würde man die Verbesserungen vor allem in den Details finden, aber Yamauchi ist sich sehr wohl bewusst, dass Sony mit dem Titel nicht nur brennende Autofans abholen will. "Man findet heute nicht mehr so viele Menschen, die über Autokultur reden", sagt Yamauchi. Das Spiel sei mit diesem Gedanken entwickelt worden und man wolle auch Spieler abholen, die wenig Vorwissen für die Serie oder Autos generell mitbringen.

Ein Puzzlestein, der hier helfen soll, ist das neue Gran-Turismo-Café. Dieser Modus versorgt den Spieler mit Missionen und Aufgaben zu bestimmten Autos, um mehr über deren Geschichte, aber auch deren Fahrverhalten zu lernen. Auch die Fahrschule feiert ein Comeback. Das volle Potenzial des Spiels entfaltet sich allerdings, wenn man selbst gern Feinjustierungen am Auto vornimmt, etwa abhängig von Strecke und Wetterbedingungen. Es gibt zahlreiche Einstellungen, mit denen man sich als Interessierter spielen kann, um das perfekte Setting zu finden. Wem das zu mühsam ist, der kann auch auf Vorschläge des Spiels hören.

Neben einem für heutige Verhältnisse passendem Umfang – es wird etwa 400 Fahrzeuge und 34 Strecken mit diversen Kursvariationen geben – ist Yamauchi besonders stolz auf die neue Music-Rally. Diese stellt die verfügbaren 300 Songs von 75 verschiedenen Künstlern in den Mittelpunkt. Auf einer ausgewählten Strecke fährt der Spieler durch Tore, bevor der Timer abgelaufen ist. Dieser ist aber keine klassische Zeit, die einfach herunterzählt, sondern richtet sich nach dem Beat des aktuell laufenden Liedes. Eine Spielerei, mit Sicherheit.

Neue Modi und rund 400 Fahrzeuge sollen für Langzeitspaß sorgen. Foto: Playstation Blog

Noch viel mehr

Solisten freuen sich über einen Karriere-Modus, bei dem man wieder über den Gebrauchtwagenmarkt mühsam den Weg zum teuren Sportwagen erfahren muss. Diverse Online-Multiplayer-Modi sollen weiterhin den Turnier-Charakter des Spiels unterstreichen. Im Foto-Modus, der diesmal auch mit Musik unterlegt werden kann, darf man sein Lieblingsfahrzeug ins richtige Licht rücken.

Viel schiefgehen sollte aufgrund der Erfahrung des Entwicklerteams von Polyphony Digital eigentlich nicht. Man darf aber gespannt sein, wie sich die Playstation-4-Version schlagen wird, die auf einige der optischen Spielereien verzichten wird müssen.

"Gran Turismo 7" erscheint bereits am 4. März 2002 für Playstation 5 und Playstation 4. (aam, 3.2.2022)