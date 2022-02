Weiß Ihre Partnerin oder Ihr Partner, wie Sie sie oder ihn im Handy eingespeichert haben? Foto: fizkes Getty Images/iStockphoto

Wenn man sich kennenlernt, weiß man zwar natürlich, wie das Gegenüber heißt – und trotzdem legt man den neuen Kontakt im Handy oft mit seltsamen Zusatzinfos oder ganz formell mit Vor- und Nachnamen an. Man weiß ja zu diesem Zeitpunkt nicht, wie sich die Beziehung entwickeln wird; und ob der Kontakt nicht nach ein paar Treffen unter all den anderen eingespeicherten Kontakten in den Untiefen des mobilen Endgeräts verschwinden wird.

Das kann zu einem späteren Zeitpunkt der Beziehung durchaus erheiternd oder seltsam sein – vor allem für Außenstehende oder: die Partnerin oder den Partner selbst. Das zeigen auch diese Twitter-Beiträge:

Manchmal geben die Kontaktangaben sogar Aufschluss über den Beziehungsstart:

Wird man erst einmal darauf aufmerksam, ändert man den Namen vielleicht nachträglich:

Wie haben Sie Ihren Partner oder Ihre Partnerin eingespeichert?

Weiß diese oder dieser darüber Bescheid? Ist es diesbezüglich zu einer komischen Situation gekommen? Haben Sie den Namen im Laufe der Zeit einmal verändert? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 4.2.2022)