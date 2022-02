Werke werden per Elektrofahrzeug vom Magazin auf den Siemensgründen zu den Uni-Standorten transportiert – Uni Wien bekommt bis 2026 "u:lounges" in den Büchertürmen

Auf den Siemensgründen in Floridsdorf entsteht ein neues Magazin mit Platz für 130.000 Laufmeter Bücher der Uni Wien, der Technischen Uni (TU) Wien, der Uni für angewandte Kunst Wien, der Akademie der bildenden Künste Wien sowie der Geologischen Bundesanstalt. Foto: KTH/imago/allOver

Wien – Die Wiener Universitäten bekommen mit Herbst 2024 einen gemeinsamen Bücherspeicher. Auf den Siemensgründen in Floridsdorf entsteht bis dahin ein neues Magazin auf einer Nutzfläche von fast 12.000 Quadratmetern mit Platz für 130.000 Laufmeter Bücher der Uni Wien, der Technischen Uni (TU) Wien, der Uni für angewandte Kunst Wien, der Akademie der bildenden Künste Wien sowie der Geologischen Bundesanstalt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Bildungsministeriums.

E-Fahrzeug pendelt zwischen Uni-Standorten und Magazin

Für Ausleihe und Rückgabe der Bücher richtet die Uni Wien einen gemeinsamen Shuttleservice ein, bei dem ein Elektrofahrzeug regelmäßig zwischen den einzelnen Standorten und dem Magazin pendelt. Benutzer sollen bestellte Bücher spätestens am Folgetag abholen können. Mit dem neuen Bücherspeicher werde ein seit Jahren geplantes Projekt umgesetzt, zeigte sich Minister Martin Polaschek (ÖVP) erfreut.

Lern- und Studierzonen entstehen

Im Zuge des Bauprojekts sollen auch die bisherigen Magazinflächen der Uni Wien saniert und adaptiert werden, vor allem die beiden sogenannten Büchertürme. Durch die Auslagerung der dortigen Bestände sollen mehr als 5.000 Quadratmeter zusätzliche, moderne Büroräumlichkeiten und IT-Arbeitsflächen für Studenten und Mitarbeiter geschaffen werden und bis Herbst 2026 unter dem Titel "u:lounges" entsprechend ausgestattete gemeinschaftliche Lern- und Studierzonen entstehen.

83 Millionen Euro Gesamtinvestitionskosten

Im neuen Depot sollen neue Masterarbeiten genauso Platz finden wie historische Werke, die unter kontrollierten klimatischen Bedingungen gelagert werden müssen. Errichtet wird das Magazin von der Bundesimmobiliengesellschaft (BIG). Inklusive Ausstattung und Übersiedlung fallen dafür Gesamtinvestitionskosten von 37,8 Millionen Euro an. Für die Sanierung und Adaptierung der frei werdenden Flächen an der Uni Wien sind inklusive Ausstattung 45,2 Millionen Euro veranschlagt, ab Herbst 2026 sollen dadurch zusätzliche 5.300 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung stehen. (APA, red, 3.2.2022)