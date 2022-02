WienTourismus feiert das Leben. Das Jahresmotto der Werbelinie heißt "Celebrate Life. Experience Vienna." ausruft. Foto: WienTourismus

"Celebrate Life. Experience Vienna.": Unter diesem Motto wirbt WienTourismus für die Stadt in all ihren Facetten: Kunst, Genuss und das pulsierende Stadtleben stehen im Mittelpunkt dieses Schwerpunkts. Darum geht es auch in dem Video, mit dem WienTourismus das Marketingjahr eröffnet und mit dem Schlusssatz "All great things start in cities" das Jahresthema "Celebrate Life. Experience Vienna." ausruft.

Begleitet wird dieser Schwerpunkt von Werbeaktivitäten rund um den Globus im Jahr 2022 – mit wiederkehrenden Kampagnen, PR-Aktivitäten, Social Media-Aktivitäten und auf dem B2B-Sektor.

Die neue Ausgabe des Magazins "Vienna, Intl." des WienTourismus steht ebenfalls im Zeichen von "Celebrate Life. Experience Vienna." und gewährt Einblicke in das Leben und die Arbeit spannender Protagonistinnen und Protagonisten, die vor und hinter den Kulissen Aussehen und Charakter der Stadt mitbestimmen: Im Porträt finden sich unter anderem die Designerin Laura Karasinksi, Tischler des Wiener Konzerthauses oder ikonische Architektur-Denkmäler. Das Magazin erscheint in deutscher und englischer Sprache.

"Celebrate Life. Experience Vienna." ist ein kommunikativer Schwerpunkt, den WienTourismus zusammen mit der Agentur Jung von Matt konzipiert hat. Die inhaltliche Aufarbeitung ist vollständig inhouse im WienTourismus passiert. (red, 3.2.2022)