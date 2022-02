Die Stiko will zweite Auffrischungsimpfung für Menschen über 70, Immunschwache und Bedienstete in medizinischen Einrichtungen vorschlagen

Die Spritzen könnten in Deutschland bald ein viertes Mal aufgezogen werden. Foto: APA / AFP / Johan Ordonez

Die Ständige Impfkommission (Stiko) in Deutschland schlägt nun doch vor, eine vierte Corona-Impfung für bestimmte Bevölkerungsgruppen ins Auge zu fassen. Wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt, sollten Menschen über 70, Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen, Personen mit Immunschwäche und jene, die in medizinischen Einrichtungen tätig sind, für den vierten Stich infrage kommen.

Die Stiko empfiehlt dabei zwei unterschiedliche Vorgehensweisen. Bei den gesundheitlich gefährdeten Menschen soll es die vierte Impfung frühestens drei Monate nach der dritten geben. Bei allen anderen durch den Vorschlag angesprochenen Menschen ab sechs Monaten nach dem Drittstich. In beiden Fällen geht es um Impfungen mit mRNA-Vakzinen. Eine offiziell-amtliche Empfehlung der Stiko ist der Beschluss aber noch nicht, diese könnte, wie es heißt, auch anders aussehen. Sie soll nach einem Abstimmungsverfahren mit Fachgesellschaften und Ländern fertiggestellt werden, heißt es in einem Bericht der "FAZ".

Daten legen Schutz nahe

Die Stiko beruft sich in ihrer Entscheidung auf "aktuelle Daten", die ein Abfallen des Impfschutzes nach der ersten Auffrischung gegen die Omikron-Variante schon nach wenigen Monaten nahelegen. Dies sei besonders für Menschen über 70, deren Immunsystem bereits anders arbeite, relevant. Derartige Erkenntnisse gibt es zum Beispiel aus Großbritannien, wo das Gesundheitssystem viele Daten für die Forschung freigibt. Demnach liegt der Schutz vor symptomatischer Infektion nach etwa 15 Wochen bei nur noch rund 40 Prozent. Jener vor schweren Erkrankungen ist zu diesem Zeitpunkt zwar noch deutlich höher, allerdings fällt auch er mit der Abnahme des Infektionsschutzes.

Ergebnisse zur vierten Impfung aus Israel, wo diese bereits mehr als eine Million Mal verabreicht wurde, zeigen, dass sie den Schutz vor schwerer Krankheit wieder erhöht. Konkret war der Schutz zum Beobachtungszeitraum mehr als zwölf Tage nach der vierten Dosis etwa auf das Vierfache gestiegen. Der Schutz vor Infektion war etwa verdoppelt. Die Untersuchung fand während der aktuellen Omikron-Welle statt.

Gecko skeptisch

Im aktuellsten Bericht der österreichischen Gecko-Kommission, der sich mit der Frage auseinandergesetzt hat – jenem vom 21. Jänner – ist noch nicht von Vorzügen eines vierten Stichs die Rede. Dort heißt es vielmehr, dass eine vierte Impfung "derzeit noch nicht notwendig" sei. Im vorangegangenen Bericht vom 14. Jänner ist zu lesen, dass eine vierte Impfung "nicht nachhaltig" sei und nur zu einem kurzen Anstieg der Antikörper führe.

Allerdings hatte Österreichs Nationales Impfgremium (NIG) eine vierte Impfung für den Hochrisikobereich Ende Dezember ermöglicht. Sie sollte ab sechs Monatenach dem dritten Stich angeboten werden. Das würde etwa das besonders exponierte Gesundheitspersonal betreffen. Voraussetzung ist, dass die betreffende Person dies ausdrücklich wünscht und ein Arzt eine Individual-Einschätzung getroffen hat. Es handelt sich dann um eine Off-Label-Impfung. "Es gibt noch keine Evidenz, dass diese zusätzliche Impfung Infektionen vermeiden kann. Es ist jedoch davon auszugehen, dass damit schwere Erkrankungen vermieden werden können", hieß es damals in den Empfehlungen des NIG.

Zudem hat die deutsche Stiko in ihrer Sitzung auch den Impfstoff des Herstellers Novavax für alle ab 18 Jahren empfohlen. Auf diesen Proteinimpfstoff warten dem Vernehmen nach viele Menschen, die den bisherigen Impfstoffen kritisch gegenüberstehen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA hatten den Impfstoff schon zugelassen. Österreich hat 750.000 Dosen von Novavax für das erste Quartal 2022 geordert. Mit einer Verfügbarkeit wurde Ende Februar gerechnet. In vielen Bundesländern sind schon Vormerkungen möglich. (mesc, 3.2.2021)