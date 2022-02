Die orange Linie soll im Jänner 2021 Schauplatz eines Angriffs auf einen Fahrgast gewesen sein, für den sich nun zwei Jugendliche vor Gericht verantworten müssen. Foto: derstandard.at/Gedlicka

Wien – Wer meint, dass die Dialoge in den Werken von Samuel Beckett absurd sind, besucht zu selten den frühmorgendlichen Schwedenplatz. Dort spielte sich am 10. Juli kurz nach sechs Uhr folgende Kommunikation zwischen dem 18-jährigen Emre und einem 23-jährigen Passanten ab: "Hast du eine Zigarette?" – Schweigen – "Hast du eine Zigarette?" – "Weiter hinten ist ein Zigarettenautomat." – "Hast du gesagt, dass meine Mutter eine Hure ist?", gefolgt von einer Ohrfeige und einem Faustschlag ins Gesicht.

Richter Daniel Schmitzberger verzieht keine Miene, als er Emre diesen Passus aus der Zeugenaussage vorhält, dem zufolge der Teenager behauptet habe, der Geschlagene habe "etwas gesagt, was mir nicht gepasst hat, da hab ich natürlich was gemacht". – "Natürlich?", fragt Schmitzberger nach. "Es war dumm", gibt der unbescholtene Türke zu.

Morgendlicher Disput in der U-Bahn

Diesen Anklagepunkt der Körperverletzung gesteht der Angeklagte auch ein – dass er mit zwei Freunden bereits am 6. Jänner 2021 einen Fahrgast in der U-Bahn-Linie 3 verprügelt haben soll, bestreitet er allerdings. Und stellt klar, dass es für ihn bei Unflätigkeiten Abstufungen gibt. Es war wieder frühmorgens, wieder waren Emre und seine Freunde angeheitert. Als sie die Garnitur betraten, trug keiner von ihnen die vorgeschriebene FFP2-Maske. "Setzts die Masken auf, es Trotteln!", forderte sie ein 28 Jahre alter Fahrgast auf. Tat das Trio nicht, stattdessen sollen sie laut Anklage auf den Fahrgast eingeprügelt und -getreten haben, wodurch dieser Prellungen erlitt.

Emre sagt, er habe keinerlei aggressive Handlungen gesetzt, im Gegenteil, er habe seine Freunde beruhigen wollen. "Hat das funktioniert?", will Schmitzberger wissen. "Nicht so", muss der Angeklagte seine mangelnde Mediationsfähigkeit eingestehen. Der mittlerweile zu Verwandten nach Ägypten ausgereiste Haupttäter sei "auf 180" gewesen und dem Opfer noch in der Station nachgelaufen. Warum Zeugen bei der Polizei behaupteten, alle drei Burschen hätten auf den Fahrgast eingeschlagen, kann Emre sich nicht erklären.

"Trottel" versus Beleidigung der Mutter



"Das versteh ich jetzt nicht ganz. Sie sagen selbst, Sie haben im Juli einem Passanten einen Faustschlag verpasst, obwohl der gar nichts gesagt hat. Und wenn Sie 'Trottel' genannt werden, bleiben Sie ruhig?", wundert sich der Richter. "Das war mir egal. Das ist weniger schlimm, als wenn er meine Mutter beleidigt", klärt der Angeklagte ihn auf.

Sein Mitangeklagter Thomas gibt zu, damals versucht zu haben, das Opfer zu treten, will sonst aber weiter nichts gemacht haben. Oben in der Station schützte eine andere Gruppe Jugendlicher, die bereits die Vorgänge in der U-Bahn beobachtet hatte, den Fahrgast. Mustafa, einer von ihnen sagt zwar zunächst, er habe im Zug "einen Mann gesehen, der von drei Jungs geschlagen worden ist". Auf Nachfrage muss er dann jedoch zugeben, nicht genau gesehen zu haben, ob einer, zwei oder alle drei den Liegenden getreten und geschlagen hätten. Er weiß nur, dass einer seiner Freunde an der Oberfläche von einem Angreifer "eine Faust bekommen" habe, von wem, weiß er nicht mehr. Auch die Überwachungsvideos aus der U-Bahn helfen nicht weiter, da sich die Attacke zu weit vom Objektiv entfernt abgespielt hat.

Da Günter Harrich, Privatbeteiligtenvertreter des Fahrgastes, der für die Prellungen und seine beiden Tage Krankenstand 1.000 Euro will, darauf besteht, dass auch Mustafas Freunde als Zeugen aussagen, muss Schmitzberger auf unbestimmte Zeit vertagen. (Michael Möseneder, 4.2.2022)