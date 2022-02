Georgier will in Peking auch an seinen 2010 auf tragische Weise tödlich verunglückten Cousin erinnern

Peking – Saba Kumaritaschwili lächelt verlegen. Mit der rechten Hand signalisiert er höflich, aber bestimmt, dass er sich ein Gespräch auf Englisch nicht zutraut. Dabei hätte der Rodler aus Georgien so viel zu erzählen. Von riesigem Unglück und Leid, von ewiger Trauer, aber auch von großer Hoffnung.

Saba ist der Cousin von Nodar Kumaritaschwili, jenem georgischen Rodler, der 2010 nur Stunden vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele auf der tückischen Eisbahn von Whistler tödlich verunglückte.

Verpflichtung

"Ich denke vor jedem Lauf an Nodar", sagte Saba Kumaritaschwili der georgischen Internetseite Sport4me.ge, "es stärkt mich und gibt mir dreifache Motivation." Als er sein Ticket für die Spiele in der Tasche hatte, widmete er diesen Erfolg: Nodar. "Ich fühle mich ihm, unserer Familie und Georgien gegenüber sehr verpflichtet", sagte er.

Sabas Großvater Aleko baute in den frühen 1970er-Jahren an der ersten Rodelbahn Georgiens mit und war später Cheftrainer, Nodars Vater David wurde mehrfach sowjetischer Meister, Onkel Felix war Verbandschef und trainierte zunächst Nodar, später auch Saba. 2020 verstarb er plötzlich mit nur 62 Jahren, aber in Wahrheit, sagte er einst tief getroffen von Nodars Tod, endete sein Leben schon "damals in Kanada".

Träume

Sabas Vater Wladimir führte die Familientradition fort und übernahm Felix' Doppelrolle als Verbandsboss und Coach. Am Sonntag wird Saba mit 21 Jahren als erster Kumaritaschwili-Rodler einen olympischen Wettkampf bestreiten – im selben Alter, in dem Nodar vor zwölf Jahren beim selben Vorhaben verstarb.

Natürlich träume er von einer Medaille, sagte Saba Kumaritaschwili, doch das Podium ist für die Nummer 47 der Weltcup-Liste unrealistisch. (sid, 3.2.2022)

