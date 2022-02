Rafael Nadal mit seinem 21. Grand-Slam-Pokal. Foto: APA/AFP/Reina

Mallorca – Der frisch gekürte Australian-Open-Champion Rafael Nadal würde seine Karriere gerne mit mehr Grand-Slam-Titeln als seine Dauerrivalen Novak Djokovic und Roger Federer beenden. Er gehe jedoch davon aus, dass seine 21 Trophäen dafür nicht reichen werden, sagte das spanische Tennis-Ass am Mittwoch zu Journalisten auf Mallorca. Federer und der "Djoker" sind Nadal mit je 20 Titeln dicht auf den Fersen. Bei den jüngsten Australian Open fehlten Nadals größte Konkurrenten.

Djokovic wurde bekanntlich aufgrund seines Covid-19-Impfstatus aus Australien abgeschoben, während Federer nach einer dritten Knieoperation im vergangenen Jahr noch nicht fit ist. Nadal hatte vor nicht allzu langer Zeit ebenfalls mit Verletzungssorgen zu kämpfen.

Laver Cup am Programm

"Ich habe keine Ahnung, wie viele Grand Slams ich haben werde", sagte Nadal in seiner Akademie auf Mallorca. "Ich möchte von uns Dreien derjenige mit den meisten Major-Titeln sein, das würde mir gefallen, aber ich bin nicht besessen, absolut nicht."

Die Organisatoren des Laver Cups gaben unterdessen am Donnerstag bekannt, dass Nadal und Federer in diesem Jahr Teil des Team Europe gegen Team World sein werden. Beide traten in diesem Bewerb 2017 gemeinsam als Doppel an, was sich wiederholen könnte: "Ich habe Roger vorgeschlagen, dass wir in London zusammen Doppel spielen sollten, und er scheint begeistert zu sein. Jetzt müssen wir nur noch unseren Kapitän Björn (Borg) überzeugen", so Nadal. Der Laver Cup findet im September statt. (APA; 3.2.2022)