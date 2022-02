Haben Sie es schon bemerkt? In Österreich wird seit Mittwoch mit neuen Werbespots für die Booster-Impfung geworben. Die von der Agentur Jung von Matt entwickelte Kampagne besteht aus fünf Videos, die im ORF und im Privatfernsehen laufen. Sie sind auch auf dem Youtube-Kanal der Initiative "Österreich impft" zu finden.

Die drei Musketiere stehen für die drei Impfungen gegen das Corona-Virus. Initiative Österreich impft

Hervorstechend ist ein 30-Sekunden-Spot mit drei als Musketiere verkleideten Männern. Sie laufen mit gezogenen Degen schreiend aus einem Burgtor, werden dann aber von einer jungen Frau mit Mikrofon gestoppt. Sie fragt: "Wie schaffen Sie es, das Böse immer wieder zu besiegen?" – "Ich glaube, das liegt daran, dass wir zu dritt sind", antwortet einer der drei Hutträger. Die anderen stimmen zu. Aus dem Off sagt dann eine Stimme: "Weil man zu dritt einfach stärker ist. Holen Sie sich den Booster, also die dritte Corona-Schutzimpfung. Bleiben Sie geschützt!"

Das Musketier-Video wurde bis Donnerstagnachmittag auf Youtube gerade einmal 5600-mal angeklickt. Die Kommentare darunter sind nur vereinzelt wohlwollend. Manch einer findet es "peinlich" oder "ekelhaft".

Wenig Resonanz

Die vier zeitgleich veröffentlichten 15-Sekunden-Spots wurden je ein paar hundert Mal angesehen. Sie arbeiten mit animierten Zeichnungen und Reimen. Etwa so: "Alle haben den Booster. Nur nicht Veit, der war nicht bereit." Oder: "Nur nicht Simone, die glaubt, sie kann ohne." Dann folgt die Info: "Lieber geschützt bleiben. Mit der dritten Corona-Schutzimpfung."

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) hatte donnerstagfrüh "noch nicht alle Sujets gesehen" und findet sie "eigentlich ganz ansprechend", wie er auf Ö1 sagte. Es sei hier ein unkonventionellerer Zugang gewählt worden, um aufs Boostern aufmerksam zu machen, teilte er dem STANDARD mit.

Keine bestimmte Altersgruppe

Eine bestimmte Altersgruppe ist nicht im Fokus: Der Spot solle alle ansprechen, die noch keine dritte Corona-Schutzimpfung haben, heißt es seitens der Gecko-Kommission, die nun für die Kommunikation in Sachen Impfkampagne des Bundes verantwortlich ist. Einiges sei da noch in Vorbereitung. Die Mittel stammen aus dem Covid-19-Krisenbewältigungsfonds, über ihre Verwendung wird ans Parlament berichtet. Details dazu wurden am Donnerstag nicht beziffert.

Auf dem Twitter-Account der Initiative "Österreich impft", die im Dezember vom Roten Kreuz initiiert wurde, findet sich noch keines der neuen Sujets. Der letzte Tweet stammt vom 22. Dezember: Er weist auf ein von der Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health gepostetes Video hin. Dieses zeigt eine adaptierte Szene aus dem Film Kevin – Allein zu Haus mit zwei Bösewichten namens Delta und Omikron. (Gudrun Springer, 3.2.2022)