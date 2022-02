Head of Product und stellvertretender Verlagsleiter Online – Bisher mehr als 19.000 PUR-Abos und 20.000 Supporter

Florian Stambula leitet digitale Produktentwicklung beim STANDARD. Foto: STANDARD

Wien – Florian Stambula übernimmt als Head of Product das digitale Produktmanagement des STANDARD und wird stellvertretender Verlagsleiter Online im Unternehmen. Das neu gegründete Team Produktmanagement fokussiert sich auf user-zentrierte Produktentwicklung und Innovationen, um Plattform und digitale Produkte des STANDARD weiterzuentwickeln.

Das digitale Ökosystem für Medienunternehmen ändere sich mit zunehmender Geschwindigkeit, erklärt das Unternehmen die neue Struktur. Nutzungsgewohnheiten, Technologien und Geschäftsmodelle wandelten sich: "Um mit dieser Entwicklung Schritt halten zu können gründet DER STANDARD ein neues Team, das sich künftig ganz auf user-zentrierte Innovation und Produktentwicklung konzentriert."

Die Leitung des Teams übernimmt Florian Stambula, er wird zugleich stellvertretender Verlagsleiter Online. Stambula hat sich in den vergangenen vier Jahren um die Entwicklung neuer Business-to-Consumer-Produkte wie STANDARD PUR (werbe- und trackingfreie Nutzung) und STANDARD Unterstützungen gekümmert.

19.000 PUR-Abos, 20.000 Supporter

Mehr als 19.000 Userinnen und User haben nach Unternehmensangaben STANDARD PUR abonniert. Der STANDARD sieht sein PUR-Abo als Vorbild für ähnliche Produkte im deutschsprachigen Raum und verweist auf "Spiegel", "Zeit", "Frankfurter Allgemeine" und "Krone".

Rund 20.000 Unterstützer und Unterstützerinnen zählt der STANDARD seit 2020.

Verlagsleiterin Gerlinde Hinterleitner verweist auf Stambulas "hohes innovatives Potenzial" und seine langjähriger Erfahrung im user-zentrierten Produktmanagement: "Wir stehen vor der Aufgabe, neue Bedürfnisse im digitalen Werbemarkt abzudecken, neue redaktionelle Formate und Kanäle zu entwickeln sowie unsere digitalen Abo-Erlösmodelle weiter auszubauen und die Community – die sich in ihrem Engagement (Anzahl aktive User:innen, Anzahl Postings) in den letzten zwei Jahren verdoppelt hat – als wichtigen Bestandteil unserer DNA auszubauen. "

Stambula begann 2011 im STANDARD mit dem Aufbau des Community Managements. Nach einem Intermezzo bei der "Neuen Zürcher Zeitung" (NZZ.at), sowie Studien der Kommunikationswissenschaften in Wien und Digitalem Management in London, leitete er in den vergangenen vier Jahren das Team "Geschäftsfeldentwicklung digitale Medienprodukte" (PUR, Unterstützungen) beim STANDARD. (red, 3.2.2022)