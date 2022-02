Für den neuen U-Ausschuss zum Thema ÖVP-Korruption wurden schon jetzt mehr Akten geliefert, als für den gesamten Ibiza-U-Ausschuss (hier im Bild). Foto: imago images/SEPA.Media/Martin Juen

Wien – Die Tresore und Stahlschränke des Parlaments füllen sich ziemlich schnell: Die Aktenlieferungen an den Untersuchungsausschuss zum Thema ÖVP-Korruption sind angelaufen und die Ministerien und Behörden übermitteln die angeforderten Unterlagen rasch und, man könnte sagen, in rauen Mengen. Bereits jetzt sind mehr Akten im Haus als es beim Ibiza-U-Ausschuss je waren. Bis jetzt sind 204 Datenträger eingelangt – wobei diese Zahl, was ihre Inhaltsfülle anbelangt, nicht unterschätzt werden sollte, denn darunter ist beispielsweise ein Datenträger, der allein 189.000 Akten beinhaltet.

Enorm hoch ist die Zahl der Ordner mit Unterlagen in Papierform: Insgesamt sind davon bereits rund 2000 Stück eingelangt, wobei da Kopien mit eingerechnet sind. Je nach Geheimhaltungsstufe werden die Ordner nämlich in sechsfacher (Geheimhaltungsstufen drei und vier) bzw. in zweifacher Ausfertigung (Stufe zwei) geliefert. Das ist neu und war auch im jüngsten U-Ausschuss zum Thema Ibiza nicht so; erreichen will man damit eine Arbeitserleichterung, denn bisher mussten sich die Fraktionen im U-Ausschuss die Ordner quasi teilen, jetzt gibt es genug Kopien für alle.

Flood the zone with files

Dessen ungeachtet sind bereits jetzt, zu Beginn des U-Ausschusses, rund doppelt so viele Akten eingelangt wie im gesamten Ibiza-U-Ausschuss: Um die Kopien bereinigt geht es um 884 Ordner, beim Ibiza-U-Ausschuss waren es insgesamt rund 400. Diese Zahlen gab die Parlamentsdirektion in einem Hintergrundgespräch am Montagabend bekannt.

Damals liefen die Aktenlieferungen bekanntermaßen eher schleppend: Das Finanzministerium unter Gernot Blümel (ÖVP) legte sich quer und es bedurfte des Einschreitens des Verfassungsgerichtshofs und des Bundespräsidenten, bis die Akten geschickt wurden. Diesmal, so ist zu hören, soll es die ÖVP, um die es im Ausschuss ja geht, anders anlegen: Geplant sei, den Ausschuss mit Unterlagen zu fluten, wie manche aus der Opposition es nennen.

Nur wenig "streng geheim"

Die Vertraulichkeitsstufen, unter denen die Lieferungen einlangen, werden von den vorlegenden Behörden festgelegt, bis jetzt kamen die meisten Akten (841 Ordner) unter Stufe zwei namens "vertraulich". Ab dieser Stufe muss in Papierform geliefert werden, die Ordner landen in Stahlschränken. Rund 40 Ordner kamen bislang unter "geheim" (Stufe drei), einer unter "streng geheim" (Stufe vier). Beim Studium dieser Akten wird die Sache für die Abgeordneten kompliziert: Geschehen darf das nur in ganz speziellen, abhörsicheren Räumen mit sogenannten Verrauschungseinrichtungen, es dürfen nur Notizen gemacht werden, Handys dürfen die Abgeordneten nicht dabeihaben. Eben so wenig dürfen sich die Abgeordneten abseits der abhörsicheren Räume über den Inhalt dieser streng geheimen Akten unterhalten.

Mit ihrer ergänzenden Beweisanforderung beim Bundesamt für Korruptionsbekämpfung (BAK) haben SPÖ und FPÖ auf Granit gebissen. Das BAK sollte demnach 21 Personen, die in Bundeskanzleramt oder ÖVP-Parteizentrale tätig waren, über die Zusammenarbeit von Ex-Kanzler Sebastian Kurz mit seinem engsten Umfeld befragen – hat das aber laut Kurier aus formalen und juristischen Gründen abgelehnt. Am 2. März beginnt der U-Ausschuss seine Befragungen. (Renate Graber., 4.2.2022)