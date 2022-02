Schreiben an Washington

Russland nennt US-Angebote "nicht konstruktiv", Biden fürchtet baldige Ukraine-Invasion

Moskau droht in Brief an USA mit "militärisch-technischen Maßnahmen" und weist den US-Vizebotschafter aus. Belarus' Präsident Lukaschenko hatte Moskau Stationierung von Atomraketen angeboten