Genussbox der Geschwister Rauch

Die Geschwister Rauch im steirischen Trautsmannsdorf, mit ihrem Lokal im aktuellen Gault-Millau mit vier Hauben gelistet, bieten vor Ort ein Valentinsmenü an, aber auch eine Box für daheim. Diese wird in Österreich und nach Deutschland verschickt. Mit den Zutaten in der "Liebesbox" lässt sich ein mehrgängiges Menü mit wenigen Handgriffen fertigstellen.

Die Geschwister Rauch mit der Liebesbox. Foto: Geschwister Rauch

Bestellbar bis 07. Februar, 12 Uhr, mit Lieferung spätestens am 11. Februar 2022 bis 12 Uhr. Gekühlt bis 15. Februar 2022 haltbar. Eine Abholung in Trautsmanndorf ist ebenfalls möglich.

Preis für zwei Personen: 149 Euro, Versand 15 Euro (A) bzw. 22 Euro (D)

---

"Be my Valentine" bei Marco Simonis

Bei Marco Simonis kann man ebenfalls für den 14. Februar ein mehrgängiges Menü im Lokal auf der Dominikanerbastei 10 buchen oder es zu Hause fertigstellen.

Erhältlich ist das Menü um 169 Euro bzw. mit Champagner 199 Euro.

Abholung am 14. 2. oder Zustellung innerhalb Wiens um 19 Euro.

Bestellen kann man das Valentinsmenü bis 9. 2., 23.59 Uhr.

---

Veganista startet die Eissaison mit einer "Knödelparty"

Zum Valentinstag gibt es bei Veganista in der Neustiftgasse Eisknödel. Foto: Veganista

Bei Veganista startet die Eissaison am 14. 2. mit mehreren Sorten von Eisknödeln. Der Valentinstagsknödel besteht aus Tonkabohnen-Eis, das einen Kern aus Himbeer-Rosen-Sauce umhüllt.

Die speziellen Knödelkreationen – es gibt unter anderem auch den "Dolce Vita"-Knödel oder einen "Döblinger Kirschknödel" – kosten 5,90 Euro pro Stück oder 19,90 Euro für vier Stück und sind ausschließlich am Valentinstag von 12 Uhr bis 19 Uhr in der Veganista-Filiale in der Neustiftgasse 23 im siebenten Bezirk in Wien erhältlich. Vorbestellungen sind ab 7. Februar im Veganista-Onlineshop möglich.

---

Sachertorte Valentine's Edition



Die weltberühmte Mehlspeise aus dem legendären Wiener Hotel Sacher schmeckt auch ganz ohne besonderen Anlass. Aber wer sie als Präsent zum Valentinstag verschenken möchte, kann dies mit einer limitierten Edition tun. Die Sachertorte mit einem Durchmesser von 16 cm kommt in der klassischen Holzkiste mit Gravur und Banderole im Valentins-Design daher. Damit sie aber rechtzeitig geliefert wird, sollte sie bis zum 7. (weltweit) beziehungsweise 10. (österreichweit) Februar online bestellt werden.

Foto: Sacher

Sachertorte Valentine's Edition, 42,90 Euro (exklusive Versandkosten), hier bestellbar.

Übrigens: Wer gleich das gesamte Valentinsdinner aus dem Hotel Sacher beziehen möchte, kann auch Gourmetmenüs für zu Hause inklusive Videoanleitung bestellen. Vor Ort in den Hotels in Wien und Salzburg werden natürlich auch spezielle Menüs angeboten.



---

Valentinsschokolade

Für Leute, die eher sehr kurzfristig an den Valentinstag denken, hat sich die Schokofirma Tony's Chocolonely etwas ausgedacht. Zur Schokolade kann man ein PDF mit einer Banderole downloaden, auf der die Beschenkten nur noch angekreuzt werden müssen.

Foto: Tonys Chocolonely

---

Mousse-au-Chocolat-Herzerl

Schokofans werden diese kalten Herzen heiß lieben. Das Mousse au Chocolat aus dem Tiefkühlregal von Spar Premium wird in Niederösterreich handgefertigt. Verwendet werden Eier aus Freilandhaltung, auf Palmöl oder Geschmacksverstärker wird verzichtet. Der süß-säuerliche Himbeerfruchtspiegel passt ideal zur dunklen Schokolade.

Foto: Hersteller

Die Zubereitung ist denkbar einfach: die Herzerl einfach tiefgekühlt aus der Verpackung nehmen und eine Stunde lang bei Raumtemperatur auftauen lassen. Starköchin Johanna Maier, die für diese Edition verantwortlich zeichnet, empfiehlt dazu frische Beeren, Schokoraspeln oder gehackte Pistazien.



Mousse-au-Chocolat-Herzerl, vier Stück, 7,99 Euro

(red, 4.2.2022)