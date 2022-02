Würden die Drei Musketiere ihre Degen, die sie so treffsicher zu führen verstehen, tatsächlich gegen moderne Einwegspritzen tauschen: Ihre Widersacher wären besonders wirksam vor Corona gefeit. So oder so ähnlich mag die österreichische Bundesregierung kalkuliert haben, als sie den neuesten Spot ihrer Booster-Kampagne in Auftrag gab.

Warum, lautet die Frage in dem auf Youtube gezeigten Beitrag, seien die drei immer obenauf? Weil sie das Böse, so die Antwort der Recken, stets zu dritt besiegen würden. Das lässt sich wie folgt auf das Impfen ausdehnen.

Standen bereits 1948 füreinander ein ("Einer für alle...!"): Angela Lansbury mit den "Musketieren" Van Heflin, Gig Young und Robert Coote. Foto: imago images/Mary Evans

Einmal? Ist eine feine Sache. Doppelt? Hält noch besser. Doch erst durch angewandte Dreisamkeit entsteht ein möglichst wirkungsvoller Impfschutz. Weil jedoch die Musketiere einem Fortsetzungsroman von Alexandre Dumas dem Älteren entstammen, muss gleich auf einen schlimmen Redaktionsfehler von 1844, dem Jahr der Ersterscheinung, hingewiesen werden.

Weil sich der Haudrauf d’Artagnan aus der schönen Gascogne mit den nicht minder hieb- und stichfesten Raufbolden Athos, Porthos und Aramis zusammentut, haben wir es in Wahrheit mit einem Quartett zu tun. Bloß klang Dumas’ ursprünglich vorgesehener Romantitel (eben Athos, Porthos & Aramis) den Herausgebern zu kompliziert in den Ohren, oder er erinnerte sie an einen Peloponnes-Reiseführer.

Tatsache ist: Mit rasch gezücktem Degen und viel Galanterie trotzen die vier Freunde als mopsfidele Schlacht- und Stichgesellschaft in den 20er-Jahren des 17. Jahrhunderts den Ränken Kardinal Richelieus. Ihre Hauptaufgabe ist Ehrensache: Sie sollen den Leumund der Königin schützen, die – ausgerechnet – eine Anna von Österreich ist. Die setzt ihrem royalen Gemahl Louis XIII. gehörige Hörner auf. Das Motto der Musketiergemeinschaft lautet übrigens: "Einer für alle! Alle für einen!"

Dass der Titel eines Musketiers eigentlich vom Gebrauch einer Steinschlossmuskete herrührt, scheint über die Jahrhunderte hingegen in Vergessenheit geraten. Ein Rapier mit Parierstange und Bügel liegt auch viel geschmeidiger in der Hand. Unsere Helden liebt man wegen ihrer hübschen Überwürfe und ihrer ausnehmend gepflegten Barttracht. In der letzten einer Unzahl von Verfilmungen (2011) packte sogar Christoph Waltz die Gelegenheit am Schopf, als Richelieu schmuckes Kardinalrot zu tragen. Als kluger Intrigant setzte er wirksamer Spitzen als alle Säbelrassler dieser Welt. (Ronald Pohl, 3.2.2022)