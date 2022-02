Nina Hoss spielt als geniale Geigerin mit Lampenfieber alle Stückerln, zu sehen in "Das Vorspiel", 20.15 Uhr, Arte. Foto: ZDF / Arte / Peter Hartwig

19.40 REPORTAGE

Re: Die Müllsammler vom Bosporus – Wem gehört der Abfall? Plastikflaschen, Papp kartons, Kupfer und Aluminium – mit dem, was andere wegwerfen, verdienen sie ihr tägliches Brot: die Müllsammlerinnen und Müllsammler in türkischen Großstädten.

Bis 20.15, Arte

20.15 MUSIKALISCH

Das Vorspiel (D/F 2019, Ina Weisse) Die Geigerin Anna (Nina Hoss) hat aufgrund ihrer Bühnenpanik nicht die große Karriere machen können. Jetzt arbeitet sie als Geigenlehrerin und trifft auf den jungen, talentierten Violinisten Alexander, den sie nach ihren Vorstellungen formen will. Dabei vernachlässigt sie ihre eigene Familie. Das hat Folgen. Bis 21.45, Arte

20.15 ALTAUSSEE

Ein Dorf wehrt sich (Ö/D 2019, Gabriela Zerhau) Altaussee, 1945: In den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs erhebt sich Fritz Karl als Bergarbeiter gegen das Regime und rettet dabei nicht nur die Salzmine, sondern bewahrt auch von den Nazis brutal zusammengeraubte Kunstwerke vor der Vernichtung. Nach einer wahren Begebenheit.

Bis 22.05, 3sat

21.45 PORTRÄT

Adamo – Und dann ein Lied Der in Sizilien geborene Sänger, der als Kind nach Belgien kam, blickt zurück auf 60 Karrierejahre mit mehr als 100 Millionen verkauften Alben. Bis 22.45, Arte

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Seefelder Geschichten – Heimat zwischen Tirol und Bayern Christian Pulujs Dokumentation über eine Grenz region, deren Geschichte über Jahrhunderte vom Ringen um Vormacht geprägt ist – zwischen bayerischen und tirolerischen Einflüssen und der Konkurrenz zweier großer europäischer Herrscherhäuser, der Habsburger und der Wittelsbacher. Um 23.20 folgt Tirol – Geteilte Heimat. Bis 0.05, ORF 2

23.55 WESTERN

Der Mann, der Liberty Valance eschoss (USA 1962, John Ford) Senator Stoddard (James Stewart) kehrt anlässlich des Begräbnisses von Tom Doniphon (John Wayne) in die Kleinstadt Shinbone zurück und erzählt Journalisten ihre Geschichte. "When the legend becomes fact, print the legend", heißt es dann in einem der berühmtesten Sätze der Filmgeschichte. Bis 0.30, 3sat

0.00 MAGAZIN

Tracks Was treibt die Menschheit an, die den Tod besiegen zu wollen, und wie blicken Künstler wie Burna Boy, Ekkstacy, Rainald Grebe oder Robert Görl auf die Endlichkeit ihres Lebens? Bis 0.35, Arte

0.35 DARLING

Liberace (Behind the Candelabra, USA 2013, Steven Soderbergh) Michael Douglas spielt den extravertierten Pianisten Wladziu Valentino Liberace, der sich in den 1970er-Jahren mit Glanz und Glitter zu inszenieren wusste. Seine Homosexualität war zu Anfang seiner Karriere nicht nur in den prüden Vereinigten Staaten ein Tabuthema. Mit Matt Damon. Bis 2.25, ORF 1