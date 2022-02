Österreichs Tennis-Star wird frühestens im März in Indian Wells antreten. Die Turniere von Buenos Aires, Rio und Santiago lässt er aus

Dominic Thiem muss weiter pausieren. Foto: APA/AFP/Bureau

Wien – Nach seinem Rückzug in Cordoba muss Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem auch für die Turniere in Buenos Aires, Rio de Janeiro und Santiago absagen. Der 28-Jährige wird versuchen, im März sein Comeback in Indian Wells zu geben.

Thiem musste diese Woche wegen einer leichten Verletzung auf ein Antreten in Cordoba verzichten. Der Niederösterreicher hat Schmerzen zwischen den Knöcheln seiner rechten Hand und konnte infolgedessen die letzten Tage nicht trainieren.

Schrittweise wieder ins Training

Thiem wird auf Anraten seines Arztes am Montag schrittweise ins Training einsteigen: "Das Training lief zuletzt gut und ich bin glücklich, dass ich mich bezüglich meines Handgelenks vollständig erholt habe. Leider habe ich diesen kleinen Rückschlag erlitten, was mich gezwungen hat, das Training vorübergehend einzustellen."

Thiem wird die nächsten Wochen in Miami verbringen und sich dort auf Indian Wells vorbereiten. Er hat seit Juni des Vorjahres kein Spiel mehr bestritten. (red, 3.2.2022)