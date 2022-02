Er ist Österreichs höchster Wohnturm – aber nicht lange. Mit 140 Metern überragt der gerade fertiggestellte Marina Tower von Buwog und IES Immobilien (Architektur: Zechner & Zechner) das Hochhaus Neue Donau – jedenfalls nach der reinen Bausubstanz – um 20 Meter. Noch höher werden allerdings die Danube Flats, die an der Reichsbrücke in Bau sind. Wien wächst also weiter in den Himmel.

Der Marina Tower ist 140 Meter hoch. Foto: BUWOG / Stephan Huger

Doch zurück zum Marina Tower: Die 511 Wohnungen – davon 424 Eigentumswohnungen im "High Rise" und 87 Mietwohnungen im benachbarten "Low Rise", der vom "Nachhaltigen Immobilienfonds Österreich" erworben wurde – werden seit Ende Jänner übergeben. Mehr als 90 Prozent der Wohnungen sind laut Aussendung vergeben. Die verbliebenen Einheiten liegen zwischen kompakten 68 und großzügigen 295 Quadratmetern.

Die ersten Pläne für den Marina Tower liegen schon viele Jahre zurück: Ursprünglich war dieser als Büroturm geplant, 2013 hat man dann auf eine Wohnnutzung umgesattelt. Der Spatenstich erfolgte 2015, und zwar vom damaligen Bürgermeister Michael Häupl (SPÖ) und dem damaligen Bezirksvorsteher Karl Hora in der heißen Phase des Gemeinderatswahlkampfs. Der tatsächliche Baustart erfolgte dann aber erst 2018.

Und die Skyline wächst weiter: Mit "The Marks" entstehen zum Beispiel gleich drei Hochhäuser in Wien-Landstraße. In Kagran entsteht beim Großprojekt Vienna Twenty Two von ARE und Signa gerade ein 110 Meter hoher Turm, ein weiterer, 155 Meter hoher Turm ist seit kurzem baugenehmigt. (red, 4.2.2022)