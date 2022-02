In dieser Galerie: 2 Bilder Mit dem Viererbob werden 133 Stundenkilometer erreicht. Beim Eisschnelllauf sind es immerhin 48 km/h. Foto: APA/AFP/Zhao

"Mit dem perfekten Speed lande ich meinen Trick zu 99 Prozent", sagt Snowboarder Clemens Millauer. Auf den ersten Blick ist es nicht die Geschwindigkeit, die in seinem Metier, Slopestyle und Big Air, über Medaillen entscheidet. Er fährt nicht auf Zeit und muss auch nicht schneller sein als seine Kontrahenten. Sein Ziel ist es aber, in jedem Lauf eine ganz bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen.

Denn wenn Millauer zu schnell unterwegs ist, bleibt er bei einem Sprung länger in der Luft. Er läuft Gefahr, dass er sich zu weit um die eigene Achse dreht und stürzt. Ist er zu langsam, dann "ist das der Tod", sagt er. "Dann ist es vorbei." Er würde auf dem flachen Vorbau aufkommen, nicht auf der steilen Landezone dahinter, und sich mindestens schwer verletzen. In der Anfahrt auf eine Rampe erreicht er 70 km/h, schätzt Millauer, beim Absprung sind es 35 bis 40 km/h.

Anna Gasser ist Olympiasiegerin auf dem Big Air. In Zhangjiakou trainiert sie dieser Tage wie Millauer für den Slopestyle. Ein Parcours ist auf der Piste ausgesteckt, es gibt Geländer, Rampen und mehrere Sprünge. Ziel ist, wie der Name schon sagt: die Piste so stylisch wie möglich zu befahren. Am Samstag steigt die Qualifikation der Frauen, am Sonntag das Finale.

"Es braucht ein bisschen Glück, damit das Tempo für deinen Trick genau passt", sagt Gasser dem STANDARD. Der Wind kann bei jedem Sprung anders sein, das muss sie einberechnen. "Das kann man lernen." Dieses Gefühl für das perfekte Tempo bekommt sie durch Erfahrung, durch zahllose Sprünge. Es kann auch verlorengehen, etwa bei einer Verletzung. "Die Sprünge funktionieren beim Comeback recht schnell wieder", sagt Gasser. "Für das Tempo brauche ich am längsten." Ihre Geschwindigkeit zu beziffern fällt ihr schwer. 40 km/h sind es bestimmt, vielleicht sogar eher 60 km/h, sagt sie.

Schauplatzwechsel. Im National Aquatics Center in Peking trägt sich die langsamste Sportart dieser Spiele zu. Bereits seit Mittwoch finden dort Curling-Wettbewerbe statt.

Das Ziel ist, so viele Steine wie möglich näher an den Mittelpunkt eines Kreises zu schieben als das gegnerische Team. Die Spieler stoßen sich von einem Block ab – ähnlich wie in der Leichtathletik. Den knapp 20 Kilogramm schweren Stein lassen sie mit etwa 8 km/h los. Um die Geschwindigkeit des Steins zu wissen, verwenden sie eine Stoppuhr. Gemessen wird die Zeit vom Abstoß bis zur ersten Hog-Line, vor der man den Stein auslassen muss.

Der schnellste Sport der Spiele

Danach wird es rasant. Es ist die Geschwindigkeit in den Armen, die Curling-Medaillen ausmacht. Teamkollegen wischen mit einem Besen die Fläche vor dem Stein frei. Dadurch entsteht ein Wasserfilm auf dem Eis, das macht den Stein schneller. Das ist natürlich Unsinn, besser sollte es heißen, der Stein wird langsamer, langsamer. Profis schaffen bis zu zehn Wischer pro Sekunde.

Dadurch rutscht der Stein einen weiteren Weg. Auch die Kurve, die durch die Rotation des Steines – des sogenannte Curl – entsteht, wird verändert. Die Herzfrequenz steigt beim Wischen an, sie ist vergleichbar mit jener von Marathonläuferinnen. Alexander Krushelnytsky gewann 2018 mit seiner Ehefrau Olympia-Bronze im Mixed, wurde nachher aber des Dopings überführt. Ja, auch Curling hat seine Doping-Geschichte. In Peking läuft der Mixed-Bewerb noch bis Dienstag. Danach beginnen die klassischen Wettkämpfe in Viererteams bei Frauen und Männern.

Noch ein Ortswechsel. Der Top-Speed dieser Winterspiele wird in Yanqing aufgestellt. Noch ist nicht klar, in welcher Sportart. Im ersten Abfahrtstraining der alpinen Skifahrer kam der Norweger Aleksander Aamodt Kilde auf 137 km/h. Matthias Mayer erkennt in der Strecke weite Sprünge, technische Kurven, aber auch Hochgeschwindigkeitspassagen. Der Doppelolympiasieger war am Donnerstag der erste Weltcup-Läufer überhaupt, der im Renntempo über die Strecke ging. Er rechnet im Rennen mit Spitzenwerten von über 140 km/h. Die Abfahrt ist für Sonntag um 11 Uhr Ortszeit (4 Uhr MEZ) angesetzt.

Nur unweit der Skipisten befindet sich das National Sliding Center, das 2,5 Milliarden Euro gekostet haben. "Sie ist sehr lang, technisch anspruchsvoll", sagt Rodel-Europameister Wolfgang Kindl dem STANDARD. Schon am Dienstag fanden erste Trainingsfahrten statt, allerdings nicht bei voller Geschwindigkeit. Die Männer fuhren vom Frauen-Start los, die Frauen wichen ebenfalls auf eine Stelle weiter unten in der Bahn aus. Beim Weltcup in Yanqing im vergangenen Herbst erreichte Olympiasieger David Gleirscher eine Spitzengeschwindigkeit von 133 km/h.

Noch etwas schneller dürfte es im Viererbob zugehen. Doch der Unterschied ist im Vergleich zu anderen, baulich flotteren Bahnen gering. Das Gefälle ist überschaubar, gleich an drei Stellen geht es sogar leicht bergauf. Schon am Samstag geht es mit den Rodelbewerben los, den Auftakt machen die Männer-Einsitzer. Bobrennen finden in der zweiten Wettkampfwoche statt.

Schneller und weiter

Vermutlich keine andere Sportart lebt das olympische Motto besser aus als Skispringen. Höher, schneller, weiter. Wobei natürlich Letzteres gewünscht ist. Der Sport ist ja kompliziert geworden über die Jahre. Es gibt Wind- und Gatepunkte, die Haltungsnoten fließen nach wie vor ins Ergebnis ein. Was gleich geblieben ist: Serviceleute arbeiten an einem perfekten Material, denn eine höhere Anlaufgeschwindigkeit wirkt sich auf den Sprung aus. Auf der Normalschanze bleiben die Athleten noch unter 90 km/h, auf der Großschanze wird es nicht nur weiter gehen, sondern auch schneller. Am Samstag findet die Einzel-Konkurrenz der Frauen statt.

Bleiben noch die Sportarten in der Ebene: Eisschnellläuferin Vanessa Herzog läuft über 500 Meter im Schnitt mit 48 km/h, damit ist sie um gut 13 km/h schneller als Eishockeyspieler. Langläuferin Teresa Stadlober erreicht 30 km/h. Ein Schuss beim Eishockey kann übrigens mit 170 km/h daherkommen. (Lukas Zahrer aus Zhangjiakou, 3.2.2022)

