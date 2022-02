Die Langläuferin Teresa Stadlober und die Skeletoni Janine Flock arbeiten seit Jahren auf ihren Auftritt in Peking hin. Genau am Tag X in Form zu sein ist aber eine Kunst für sich

Als hätte es Teresa Stadlober geahnt. Als DER STANDARD sie vor rund zwei Wochen fragte, wie schwierig es eigentlich sei, sich auf den Tag X, also den Tag des eigenen Olympia-Auftritts, vorzubereiten, antwortete die Langläuferin: "Man kann alles am Reißbrett planen. Aber ob es dann aufgeht, weiß man nicht." Das hänge von zu vielen Faktoren ab – etwa einer Pandemie.

Am 26. Jänner fiel Stadlobers Corona-Test positiv aus. Sie glaubt falsch-positiv, denn die PCR-Ergebnisse in den Tagen darauf endeten negativ. Trotzdem: Die Abreise nach Peking verzögerte sich, die Vorbereitungszeit auf den Skiathlon am Samstag (8.45 Uhr, ORF 1) verkürzte sich. "Es war vor allem mental schwierig", sagt die 29-Jährige. "Man schaut dauernd aufs Handy und wartet aufs Testergebnis. Das Sportliche gerät in den Hintergrund."

Der eine Moment

Am TV-Publikum geht der Trubel vorbei. Fernseher einschalten, zurücklehnen, eine Stunde Langlauf oder vielleicht auch nur 3,5 Minuten Skeleton ansehen. Schaut ein österreichischer Erfolg heraus, super. Wenn nicht, was soll’s. Rund 500 Live-Stunden im ORF sind Ablenkung genug.

Langläuferin Teresa Stadlober startet am Samstag im Skiathlon über 15 Kilometer. Foto: EPA/GIAN EHRENZELLER

Sportlerinnen und Sportler haben dagegen nur diesen einen Moment, auf den sie ihr ganzes Leben hingearbeitet haben. Die Punktlandung, am Tag X die Bestleistung abzurufen, ist aber immens schwierig. Für Skeleton-Pilotin Janine Flock "vor allem, wenn Ungeplantes dazwischenkommt".

Körperlicher Rückschlag

Die 32-jährige Tirolerin erlitt am 5. November einen Bandscheibenvorfall. Suboptimal in einer Sportart, in der die Athletinnen beim Start ihren Rodelschlitten in gebückter Haltung anschieben und sich nach ein paar Sekunden im vollen Lauf darauf wuchten. Flock traf dieser Rückschlag vor allem mental: "Man wird einfach zurückgeworfen und muss sich in Minischritten, und in diesem Fall Minibewegungen, wieder vorwärtskämpfen." Sie musste mit ihrem Trainer und Freund Matthias Guggenberger an der Starttechnik feilen. Zum Saisonauftakt konnte sie deshalb noch nicht ganz vorn mitfahren. "Aber vielleicht hätte ich dadurch auch zu viel Pulver und Motivation verschossen."

Formkurve

Stadlober ist es sogar wichtig, im November "noch nicht in Topform zu sein, weil du diese nie bis Februar halten könntest". Hier sei vorteilhaft, dass sie mangels österreichischer Konkurrenz in der Weltspitze bereits frühzeitig für Olympia qualifiziert ist und deshalb den Aufbau langsam angehen kann. In Langlauf-Hochburgen wie Norwegen ginge das nicht. Wer da nicht bereits zu Saisonbeginn in Form ist, erlebt Peking nur vor dem Fernseher.

Die Saisonplanung ist aber eine Gratwanderung: Denn bleiben die Ergebnisse zu lange aus, nährt dies Zweifel am richtigen Weg. Platz sieben bei der Tour de Ski Anfang Jänner sei daher wichtig fürs Selbstvertrauen gewesen, sagt Stadlober. Danach legte sie einen Trainingsblock ein, "um die zweite Saisonhälfte durchzustehen", 2018 sei sie bereits "müde" zu Olympia angereist.

Für Janine Flock geht der Skeleton-Bewerb am 11. Februar mit den ersten zwei Läufen los. Foto: Ina FASSBENDER / AFP

Flock nahm "alle Rennen mit, um die Spannung zu halten" und nach der Verletzung die Form aufzubauen. EM-Silber Mitte Jänner "tat mental gut".

Trainingssteuerung

Stadlobers Saisonvorbereitung begann bereits Anfang Mai mit Konditions- und Krafttraining. "Je länger die Vorbereitung dauert, desto intensiver werden die Einheiten. Langläufer werden im Sommer gemacht." Zusätzlich legte sie ein Höhentraining ein. Die Bewerbe im nordischen Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu finden auf 1800 Meter Seehöhe statt. "Ich musste schauen, wie der Körper auf die Höhe reagiert." Am ersten Tag hatte sie etwa teilweise Kopfweh, dementsprechend wollte sie die erste Woche in China langsam angehen. Aufgrund der Corona-Turbulenzen hat sie nun aber wenig Zeit, sich anzupassen.

Erfahrungswerte

Für Flock begann die Vorbereitung im Frühjahr. 2018. "Nach den Spielen ist vor den Spielen." Die 32-Jährige stieg auf einen von Guggenberger entwickelten Schlitten um, dafür bot sich der Anfang des vierjährigen Olympia-Zyklus an. 2018 sei auch mental wichtig gewesen. "Man füllt die eigene Schatzkiste über Jahre mit Erfahrungen" und könne daraus lernen. In Pyeongchang lag die Tirolerin nach dem dritten Durchgang auf Rang eins, nach dem vierten hatte sie Bronze um 0,02 Sekunden verpasst. "Ich bin als Letzte im Starthaus gesessen, und die vor mir ist Bahnrekord gefahren. Irgendetwas hat das in mir ausgelöst." Dieses Erlebnis habe sie geprägt.

Auch Stadlober erzählt vom Lerneffekt. 2014 beging sie einen taktischen Fehler und wechselte unnötig die Ski, 2018 war sie auf Medaillenkurs und verfuhr sich.

Das "nötige Glück"

Flock und Stadlober sind sich einig: Um am Tag X zu glänzen, müsse man körperlich und mental in Form sein, das Material stimmen und – auch das vergisst man leicht vor dem Fernseher – "das nötige Glück" haben. Mehr als vorbereiten könne man sich aber nicht. Ungewissheiten und Hindernisse müsse man akzeptieren. "Großereignisse motivieren mich zusätzlich. Wenn man positiv gestimmt ist, holt man auch das Beste raus", sagt Stadlober. "Und letztlich ist Olympia ein Rennen wie jedes andere." (Andreas Gstaltmeyr, 4.2.2022)