Bislang konnten die Hintergründe der Brandstiftung in Wien, bei der insgesamt sechs Zivilfahrzeuge in Flammen aufgingen, nicht geklärt werden

In der Nacht auf Montag brannten sechs Polizeiautos aus. Foto: APA/Tobias Steinmaurer

Wien – Zu den laufenden Ermittlungen rund um die sechs angezündeten Polizeiautos in Wien gibt es nach wie vor keine Neuigkeiten. Insgesamt sechs zivile Pkws des Bundeskriminalamtes wurden in der Nacht auf Montag in der Kleinen Stadtgutstraße vor einer Dienststelle zur Bekämpfung des Schlepperwesens offenbar mutwillig in Brand gesetzt. Bei einem siebten Fahrzeug wurde eine Scheibe eingeschlagen. Ob dies mit der Brandstiftung zusammenhängt, ist noch offen.

Spur nach Tirol nicht bestätigt

Die Vereinigung Kriminaldienst Österreich verurteilte die Brandstiftung und hat eine Prämie von 1.000 Euro für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, ausgelobt. Ein Medienbericht, wonach eine Spur nach Tirol führe, wird weder von der Wiener noch von der Tiroler Polizei bestätigt. (ars, 4.2.2022)