In einem Metaverse Österreich könnten sich dutzende Sobotkas tummeln – eine Traumvorstellung. Foto: APA / Herbert Pfarrhofer

Bist du fertig, wird das metaaffentittengeil. Mark Zuckerberg und Bill Gates haben gleichzeitig einen Königsweg gefunden, um auf ihre alten Tage nicht finanziell dahingrundeln zu müssen, und auch wir anderen haben alle was davon. Erraten: Wir reden vom "Metaverse".

Gegen einen kleinen oder vielleicht auch größeren Eintrittspreis können alle Mühseligen, Beleidigten, Erniedrigten und anderweitig von der Realität Gekränkten in naher Zukunft in ein artifizielles Digitalparadies eintauchen, sich dort mittels eines selbstgeschaffenen Avatars herumtummeln und mit Co-Avataren Kontakt aufnehmen. Es ist dies eine Kommunikation wie im Internet, manchmal lieb, manchmal ein bissi ruppig, nur dass man einen Digitalhelm auf dem Kopf und Elektroden an der Brust, dem Bauch, der Mumu oder dem Spatzi kleben hat. Damit die Sache auch gefühlsecht wird!

Weltflucht pur!

Alles, was es in der schnöden Realität bald nicht mehr gibt (unversiegelte Böden, Insekten, Bienen, Vögel etc.), gibt es im Metaverse dreidimensional und in Hülle und Fülle. Dazu Ambientmusik, Blumenwiesen, Sonnenuntergänge und Meeresstrände, an denen man mit anderen Avataren digital schmusen und kopulieren kann.

Superliebreizend und völlig problemfrei. Nur wenn man das korrekte Pronomen für sein Gegenüber vergessen hat ("War das jetzt he/she/it/hinz/kunz oder was?"), kann man sich einen 3D-Shitstorm einbrocken, der sich gewaschen hat. Ansonsten aber: Weltflucht pur! Eskapismus de luxe! Noch transhumaner geht’s nicht!

Ministerin Schramböck und WKO-Boß Mahrer haben es mit ihrem "Kaufhaus Österreich" geschafft, Jeff Bezos ins Schwitzen zu bringen. Deshalb drängt sich ein Nachfolgeprojekt "Metaverse Österreich (MÖ)" unter Federführung der beiden förmlich auf. Im MÖ – farblich dezent in Rot-Weiß-Rot – treiben sich die schönsten Avatare herum, mit denen wir es in den vergangenen Jahren zu tun hatten: der Kurz-Avatar, der Rendi-Wagner-Avatar, der Dosko-Avatar, der H.-C.-Avatar, der Kickl-Avatar, der Kogler-Avatar und so fort.

Das Beste aber ist: Wenn einem zum Beispiel ein einziger Sobotka-Avatar nicht genügt, kann man sich in der rundum steuerbaren MÖ-Umgebung ganz easy ein halbes Dutzend Zusatz-Sobotkas dazugenerieren. Eine Traumvorstellung. Jedem echten Sobotka-Fan wird dabei vor lauter Begeisterung sofort der Verstand stillstehen. (Christoph Winder, 6.2.2022)