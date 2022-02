Skistar Franz Klammer Foto: APA / Hans Punz

Jetzt ist das Schreckliche Gewissheit, und es handelt sich um die ultimative nationale Superkatastrophe: Soeben stürzt mein Mitarbeiter, der weltweit führende Zeitnehmungsspezialist und unbestechliche Past-Perfect-Controller Dr. Forschmann aus dem Datenkompetenzzentrum kreidebleich auf mich zu: Die Suche nach der verlorenen Zeit ist beendet!

Dank seines völlig neuartigen Hightech-Zeitmessungsverfahrens und der revolutionären Methoden der computeranimierten, qualitätsgesicherten und evidenzbasierten Digitalspeedografie ist nun jeder Zweifel ausgeschlossen! Dr. Forschmann hatte die Olympiaabfahrten Franz Klammers und Bernhard Russis 1976 vom Innsbrucker Patscherkofel gescannt, parallelisiert und das Zeitnehmungscomputerprogramm BFKKAT2KX drüberfahren lassen – und das Ergebnis ist ein Schock!

Zwar hat Klammer nirgendwo "Zeit liegen lassen", er fuhr, wie es in den Geschichtsbüchern steht, tatsächlich 1:45,73, aber bei Russi verifizierte das Programm einen mit freiem Auge nicht erkennbaren Zwischenzeitknicks zwischen Bäreneck und Johannesweg, sodass der Schweizer tatsächlich nicht 1:46,06 sondern 1:45,728 fuhr. Bernhard Russi war zwei Tausendstel schneller als Franz Klammer! Irrtum ausgeschlossen! Bernhard Russi, tönte Dr. Forschmann, muss rückwirkend zum Olympiasieger 76 erklärt werden!

Bestzeitenjäger

Ich habe Dr. Forschmann händeringend angefleht, mit seinen Erkenntnissen nicht an die Öffentlichkeit zu gehen: Das wäre der Einsturz der Nation, der Zusammenbruch Österreichs! Nicht nur würde die aufgebrachte Volksmenge unser Institut stürmen, dem Erdboden gleichmachen und uns lynchen. Franz Klammer wird von einem Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut werden und sich anschließend in Psychotherapie begeben müssen, aber sein From-Hero-to-Zero-Trauma würde sich als unheilbar erweisen. Auch Massenkonkurse österreichischer Liftbetreiber, Skierzeuger, Hoteliers wären die Folge! Ein Land am Ende, ein Volk am Abgrund! Alles kann man uns nehmen, aber das nicht!

Dr. Forschmann grinste grausam: "Pornojäger, Plagiatsjäger, Bestzeitenjäger sind unerlässlicher Teil der Kontrollsysteme einer Innovationsgesellschaft. Der Wissenschaft geht es nur um die Wahrheit, und sei sie noch so schrecklich und zerstörerisch." Indessen brach draußen der wilde Volkssturm los … In diesem Augenblick schreckte ich hoch, sprang aus dem Bett, weckte in Panik meine Frau und schrie: "Wer ist Olympiasieger 1976?" – "Franz Klammer natürlich, 1:45,73! Aber was ist in dich gefahren?"

"Ich habe etwas ganz Furchtbares geträumt! Ich kann dir nicht sagen, was! Zu schrecklich! Der schlimmste Albtraum meines Lebens! Franz Klammer? Ganz sicher?

"Ganz sicher!", beruhigte sie mich. "Franz Klammer. Kaiser Franz. Bis in alle Ewigkeit. Und Karl Schnabl." (Egyd Gstättner, ALBUM, 5.2.2022)