San Antonio (Texas) – Ohne Jakob Pöltl haben die San Antonio Spurs am Donnerstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) gegen Miami Heat 95:112 verloren. Der Center durchläuft ein Protokoll, das die Liga bei Verdacht auf Gehirnerschütterung vorsieht. Er war am Dienstag im Duell mit den Golden State Warriors vorzeitig ausgeschieden, nachdem ihn "im zweiten Viertel ein Ellbogen am Kopf erwischt" hatte, wie es der 26-Jährige formulierte.

Die Texaner mussten gegen den Zweitplatzierten der Eastern Conference auch auf Topscorer Dejounte Murray und die ebenfalls verletzten Doug McDermott, Jock Landale sowie Keita Bates-Diop verzichten. Für Miami war das 112:95 der erste Sieg nach zuletzt drei Niederlagen. Tyler Herro erzielte 24 Punkte. San Antonio muss weiter auf den 20. Saisonsieg warten. Nur Derrick White (22) und Tre Jones (16) schrieben gegen das Team aus Florida zweistellig an.

Bereits am Freitag steigt für die Spurs gegen die Houston Rockets das letzte Heimspiel im Februar. Das heimische AT&T Center wird in den kommenden Wochen wieder zur Rodeo-Arena. Auf Pöltl und Kollegen warten demnach acht Begegnungen in Folge in der Fremde. Die jährliche Auswärtstour ist als "Rodeo Road Trip" bekannt.

Die Atlanta Hawks haben die elf Spiele währende Siegesserie der Phoenix Suns gestoppt. Beim 124:115 gegen den NBA-Leader war vor allem Trae Young kaum zu stoppen. Der Guard erzielte 43 Punkte. Auf dem Erfolgsweg blieb Golden State. Die Warriors gewannen mit 126:114 gegen die Sacramento Kings zum achten Mal hintereinander und haben als zweites Team die Marke von 40 Saisonsiegen erreicht.

Dem Derby in Los Angeles fehlte ohne die Stars LeBron James auf der einen und Kawhi Leonard sowie Paul George auf der anderen Seite ein wenig der Glanz. Nach dem 119:115 im Dezember setzten sich die LA Clippers gegen die Lakers auch im zweiten Saisonduell durch. Reggie Jackson sorgte 4,1 Sekunden vor Schluss für den 111:110-Endstand. (APA, 4.2.2022)

