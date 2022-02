Der Kea hielt seinen Diebstahl fest und filmte seine Flucht, wobei ihm ein paar schöne Luftbilder des Kepler Track in Neuseeland gelangen

Ein kleptomanischer Papagei habe den neuesten Beitrag zum neuseeländischen Kino geliefert, schreibt der Guardian. Der Vogel hatte eine GoPro-Kamera gestohlen und sie auf eine ausgedehnte Tour durch das abgelegene Fiordland im Südwesten der Südinsel von Neuseeland mitgenommen.

Der Kea, eine einheimische Papageienart, ist für seine neugierige und schelmische Art bekannt – und dafür, dass er Geldbörsen, Schmuck, Lunchpakete, Scheibenwischer und andere Wertsachen von ahnungslosen Touristen und Besuchern stiehlt.

Alex Verheul

Die Familie Verheul berichtete dem lokalen Fernsehsender Seven Sharp, dass sie auf dem Kepler Track gewandert waren und in einer Hütte übernachteten, als sich ihnen einige Keas anschlossen. Sie zückten die GoPro, um die Vögel zu filmen – doch einer schnappte sich die Kamera und flog davon, wobei er seinen Flug den Hang hinunter filmte.

Die GoPro hielt die Flucht sowie die Landung des Kea und seine Attacken auf die Kamera fest. Schließlich sieht man, wie er ein Stück herausreißt – siehe Video oben. Alex Verheul erzählte Seven Sharp: "Wir sind einfach dem Geräusch gefolgt und konnten sie in einem Baum hängen sehen – sie hatten uns offensichtlich kommen hören und die GoPro aufgegeben ... Mein Sohn beschloss, die Felsen zu überprüfen, wo es nach einem guten Landeplatz für einen Vogel aussah, und da saß er immer noch und filmte." So kehrte das Gerät fast unbeschadet zu seinen Besitzern zurück. (red, 4.2.2022)