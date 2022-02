Als der britische Premierminister Boris Johnson im Vorjahr die Weltgemeinschaft zur 26. UN-Klimakonferenz ins schottische Glasgow lud, machte er die Dringlichkeit der Bemühungen gegen die Erhitzung des Erdklimas klar. Er sprach davon, dass es die Priorität Nummer eins sein müsse, das Weltklima zu retten. Er verabschiedete ein Netto-Null-Emissionsziel für das Vereinigte Königreich bis zur Mitte des Jahrhunderts und polterte an anderer Stelle, dass die Staatsoberhäupter anderer Nationen endlich "erwachsen werden" müssten, was ihre Klimabemühungen angeht.

Was nach vernünftiger Politik mit teilweise drastischen Worten klingt, war aber nicht zwangsläufig von Johnson zu erwarten. Noch 2015 schrieb er in einer Zeitungskolumne im "Telegraph", dass der warme Winter nichts mit dem Klimawandel zu tun habe. 2013 schrieb er ebenfalls in einem Artikel, dass der damals besonders kalte Winter die britische Regierung dazu animieren sollte, ernsthaft darüber nachzudenken, ob der Klimawandelskeptiker Piers Corbyn – der Bruder des Ex-Labour-Vorsitzenden Jeremy Corbyn – nicht vielleicht doch recht hätte. Laut Corbyn sei die Erderwärmung nicht auch auf das von Menschen ausgestoßene CO2 zurückzuführen, sondern lediglich mit den Aktivitäten der Sonne erklärbar, was natürlich falsch ist. Johnson sagte damals, es fühle sich wie der Beginn einer Mini-Eiszeit an.

Was war also geschehen? Johnson selbst sagte einmal, dass ihm ein Lichterl nach einem "sehr wichtigen" Briefing aufgegangen ist, das er von seinem Chefwissenschaftsberater am 28. Jänner 2020 erhalten haben soll – in etwa ein halbes Jahr nach seiner Ernennung zum Premier. Dank des britischen Informationsfreiheitsgesetzes konnte die auf Klimaberichterstattung fokussierte Onlineplattform "Carbon Brief" nun herausfinden, was in jener Präsentation stand, die Johnson zu einem Befürworter rascher Maßnahmen gegen den Klimawandel werden ließ. Die Präsentation hatte gerade mal elf Folien, die wir Ihnen nicht vorenthalten wollen.