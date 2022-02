Auf über 10.000 Quadratmetern bietet die "Game of Thrones Studio Tour" in den nordirischen Linen-Mill-Studios Einblicke hinter die Kulissen des Serienhits

In die Welt von Westeros eintauchen, das können Fans des Fantasy-Serienhits "Game of Thrones" nun dank einer rund 43 Millionen Euro teuren Attraktion, die Kulissen, Kostüme und Requisiten aus dem epischen TV-Drama beherbergt. Angeboten wird die "Game of Thrones Studio-Tour" in den Linen-Mill-Studios, einem der Drehorte der Serie in Nordirland. Die Kulissen der Großen Halle von Winterfell & Co sind dort seit dem Ende der Dreharbeiten 2018 erhalten geblieben.

Zu sehen gibt es unter anderem die Originalkostüme. Foto. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Andere Kulissen wurden rekonstruiert, ikonische Requisiten wie der Eiserne Thron wurden für die 10.220 Quadratmeter große Attraktion hinzugefügt. Der "Game of Thrones"-Tourismus boomte in Nordirland schon vor der Pandemie: Jeder sechste Besucher gab an, dass die Serie seine Entscheidung für eine Reise nach Nordirland im Jahr 2018 beeinflusst hat, wie die BBC berichtet.

Der Schädel von Drogon, einem der Drachen aus der Fernsehserie. Foto. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Nach Angaben des nordirischen Tourismusverbands waren es rund 350.000 Menschen, die so sagenhafte 50 Millionen Pfund (rund 60 Millionen Euro) in die lokalen Wirtschaft pumpten. "Wir gehen davon aus, dass wir diese Zahl noch steigern können", sagte Brad Kelly, General Manager der Tour, gegenüber BBC News. "Es handelt sich um ein weltweites Fernsehphänomen, und wir wollen ein weltweites Publikum nach Nordirland bringen, um 'Game of Thrones' hautnah zu erleben."

Der "Eiserne Thron" darf natürlich nicht fehlen. Foto. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Die Fans können auch Kulissen wie Drachenstein und den zerstörten Thronsaal, Originalrequisiten wie Jon Snows berühmtes Langschwert und das Hochzeitskleid, das Sansa bei ihrer Hochzeit mit Joffrey trug, sowie die Herstellung von Prothesen und visuellen Effekten sehen.

Man erfährt, wie zum Beispiel Stichwunden "hergestellt" werden, die im Fernsehen besonders real wirken. Foto. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

"Dies sind die Kulissen, in denen wir gespielt haben. Das sind die echten Kostüme, die wir getragen haben, die Schwerter, die wir geschwungen haben", sagte Schauspieler Ian Beattie, der Meryn Trant spielte, gegenüber Reuters. "Und anders als in der Serie, wo man das nicht immer sieht, kann man hier die unglaublichen Details sehen, die in jeden Aspekt der Produktion dieser Serie eingeflossen sind." (red, 6.2.2022)

Weiterlesen

Der ultimative "Game of Thrones"-Reiseführer

"Game of Thrones": Eine Reise durch Westeros

"The Witcher": Die Drehorte der wohl erfolgreichsten Netflix-Serie