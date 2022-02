Frankreichs Präsident legt viel Energie an den Tag, um einen Krieg in der Ukraine zu verhindern. Ziel ist es, zwischen Moskau und Washington die Stimme Europas einzubringen

Macron würde gerne als Friedensstifter in die Geschichtsbücher eingehen. Foto: Reuters

Emmanuel Macron war nicht nach Genf eingeladen, als sich Joe Biden und Wladimir Putin dort trafen. An dem letzten Videogespräch der Präsidenten Russlands und der USA nahm er auch nicht teil. Egal – Charles de Gaulle war an der historischen Jalta-Konferenz von 1945 auch nicht erwünscht gewesen und sicherte Frankreich danach trotzdem einen permanenten Sitz im Uno-Sicherheitsrat.

Macron bringt sich jetzt ebenfalls selber ein. Erfolgreich zwängt sich der französische Staatschef zwischen die beiden Supermächte des Kalten Krieges, um zu verhindern, dass ihre unversöhnlichen Positionen Europa einen neuen Waffengang bescheren. Der französische Präsident hat in diesem Jahr schon dreimal mit Putin am Telefon konferiert, bisweilen mehr als eine Stunde lang. Danach ruft er jeweils den ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj an, neuerdings auch den polnischen Präsidenten und OSZE-Vorsitzenden Andrzej Duda. Um Mitternacht nach Pariser Zeit spricht er dann noch mit Biden.

Am Montag wird er Putin in Moskau aufsuchen, am Dienstag Selenskyj in Kiew. Dabei reist er auch als EU-Ratsvorsitzender. Diese an sich rein koordinierende Rolle legt Macron sehr proaktiv aus. Ende Jänner organisierte er in Paris ein Treffen im sogenannten Normandie-Format und brachte erstmals wieder Russen und Ukrainer an einen Tisch. In Berlin treibt er zusammen mit Kanzler Olaf Scholz eine Tagung des Weimarer Dreiecks aus Deutschland, Frankreich und Polen voran.

Europäischer Boden

Warum dieser Aktivismus? Zum einen will Macron die Welt daran erinnern, dass sich die Ukraine-Krise auf europäischem Boden abspielt und die Europäer deshalb vor allen anderen Grund zur Sorge haben. Außerdem inszeniert sich le Président aus persönlichem Antrieb als Weltenlenker. Derzeit umso mehr, als in Frankreich Präsidentschaftswahlen anstehen. Während sich die übrigen Kandidaten in Paris dem üblichen Wahlkampfhickhack hingeben, kämpft er, Macron, für den Frieden Europas.

Etwas muss man dem 44-jährigen Fast-Kandidaten lassen: Er schafft es scheinbar spielend, die beiden Ziele perfekt miteinander zu verquicken. Das diplomatische Parkett ist für ihn auch eine Wahlkampfbühne: Wenn er mit Putin spricht, denkt Macron auch an seine Wiederwahl. Das bringt ihm den Vorwurf ein, er schauspielere und sei mehr an seiner Rolle interessiert als an einer einheitlichen westlichen Strategie gegenüber Moskau. Konservative britische Medien halten ihm vor, er lasse sich von Putin dazu missbrauchen, die Alliierten zu spalten, und fragen offen: "Kann man Macron trauen?"

Bisher nicht auf Putin reingefallen

Doch das sind Einzelstimmen. Der Franzose ist dem Fallensteller im Kreml bisher nicht aufgesessen: Er hört ihn an, spricht mit ihm, bietet seine guten Dienste – aber zugleich hält er die Drohung mit Sanktionen aufrecht und prüft die Entsendung französischer Truppen nach Rumänien. Als guter Franzose strebt er eine "europäische Souveränität" in Sicherheitsfragen an; momentan verzichtet er aber bewusst auf seine frühere Kritik an der Nato. Nach dem Gespräch mit Duda formulierte das Elysée fein tariert, Frankreich wolle "weiter zur Glaubwürdigkeit und robusten Verfassung der Nato" beitragen.

Auch in Paris ist Kritik an Macron Vorwärtsstrategie zu hören: Der Dialog mit Moskau erbringe "keine substanziellen Resultate", schätzt der ehemalige Chefdiplomat Michel Duclos. Dieser Vorwurf war berechtigt, als Macron Putin 2019 in seine Sommerresidenz einlud und auf seine ausgestreckte Hand nicht das geringste Entgegenkommen erhielt, womit er ziemlich begossen dastand.

Krieg verhindern

Derzeit aber, wenden die Macron-Unterhändler ein, gehe es nicht um diplomatische Gesten und Worte. Es gehe darum, einen Krieg zu verhindern, und deshalb müsse der Westen mit dem Russen in Kontakt bleiben und ihm den Respekt zollen, der Putin offenbar so wichtig sei. Wenn man den Fall den Amerikanern überlasse, sei ein harter Konflikt unvermeidlich, sagen die französischen Diplomaten.

Im Gespräch beteuern sie, ihre Doppelstrategie gegenüber Putin sei tagtäglich mit Washington abgesprochen, dazu auch mit Warschau, Brüssel und vor allem mit Berlin. Das deutsche Kanzleramt kommt bei Macrons Tempo oft nicht mit, manchmal überlässt es ihm auch von sich aus die Führung. Macron übernimmt sie bereitwillig. Gewiss hat Frankreich heute geopolitisch ein beschränktes Gewicht und ist eher mit dem mediterranen Raum als mit Osteuropa vertraut. Doch Macron schafft es, gleichzeitig mit allen zu reden, an alle zu denken, alle Interessen einzuberechnen – die der Balten, der östlichen EU-Mitglieder, der Russen, Deutschen, Amerikaner und natürlich der Ukrainer.

Putin beeindruckt er damit nicht, das sieht der französische Präsident – hoffentlich – auch. Aber solange er mit allen spricht und alle mit ihm sprechen, schweigen wenigstens die Waffen. Einzelne Briten und Amerikaner sehen darin Ansätze einer gefährlichen Appeasement-Politik, so wie sie Franzosen und Briten vor 1939 gegenüber Hitler versucht hatten. Im Pariser Elysée hebt man dagegen Sinn und Notwendigkeit einer "Deeskalation" hervor. Dem Frieden zuliebe – und weil Macron gerne als Friedensstifter in die Geschichtsbücher eingehen würde. Am liebsten schon bei den Wahlen im April. (Stefan Brändle aus Paris, 4.2.2022)