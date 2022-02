Regina Fritsch gehört zu den beliebtesten Schauspielerinnen des Burgtheaters. Seit unglaublichen 37 Jahren spielt die gebürtige Hollabrunnerin im Haus am Ring – Nestroy- oder Schnitzler-Rollen sind ihr Markenzeichen. Kommende Woche wird Fritsch in der Premiere der neuesten Inszenierung von Burgtheaterdirektor Martin Kusej zu sehen sein. Sie spielt die Estelle in Sartres "Geschlossener Gesellschaft". Darin finden sich drei Menschen in der Hölle wieder, die aber nichts anderes als ein geschlossener Raum ist. Wir treffen die frischgebackene Albin-Skoda-Ring-Preisträgerin auf dem Lusterboden des Burgtheaters zum StandART-Gespräch. Mit dabei: die zwei Familienhunde.