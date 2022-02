Wilde Keas hatten schon zuvor so manche Wandergruppe um Schmuck und Lunchpakete erleichtert. Foto: Getty Images/iStockphoto

Der Kepler Track in Neuseeland ist ein 60 Kilometer langer Rundwanderweg, der unter anderem an zwei der größten Seen der Südinsel vorbeiführt – und auch so manche Möglichkeit zum Kontakt mit der dortigen Fauna bietet. Das stellte eine Familie fest, deren Gopro-Kamera von einem Kea, einer in Neuseeland lebenden Papageienart, entführt wurde.

Die Keas sind als Elstern des Südens für ihr diebisches Verhalten bekannt. So manche Wandergruppe musste einem Bericht des "Guardian" zufolge bereits erleben, wie Geldbörsen, Schmuck oder Lunchpakete geraubt wurden. Im aktuellen Fall filmte die Familie eine Gruppe Keas, woraufhin einer der schrägen Vögel die Kamera schnappte und mit ihr davonflog.

Alex Verheul

Das Video zeigt dementsprechend schöne Luftaufnahmen von der neuseeländischen Landschaft, bevor sich der Vogel mit seiner Beute niederlässt und sie auf recht rabiate Art attackiert. Gegen Ende des Videos hat der Kea ein Stück Plastik im Schnabel – die Kamera konnte von der Familie jedoch wiederentdeckt und die Aufnahme per se gerettet werden. (red, 4.2.2022)