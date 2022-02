Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger haben Anspruch auf eine Infektionszulage. Foto: imago images/Eyepix Group

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern, die bei ihrer Tätigkeit in Kontakt mit Covid-19-Patienten kommen, haben Anspruch auf eine Infektionszulage – und zwar auch dann, wenn sie selbst in Quarantäne müssen. Das hat der Oberste Gerichtshof (OGH) in einer aktuellen Entscheidung klargestellt (OGH 25.11.2021, 9 ObA 99/21f).

Anspruch nach dem Epidemiegesetz

Eine diplomierte Krankenpflegerin hatte im März 2020 Kontakt mit einem Corona-Patienten. Daraufhin wurde sie per Quarantänebescheid abgesondert. Ihre Infektionszulage bekam die Frau allerdings nicht weiter, deshalb klagte sie ihren Arbeitgeber, das Land Niederösterreich.

Der Oberste Gerichtshof hat der Krankenpflegerin nun recht gegeben. Zwar sei im Vertragsbedienstetengesetz vorgesehen, dass im Krankenstand keine Gefahrenzulage anfällt, bei einer behördlich angeordneten Quarantäne sei aber das Epidemiegesetz anwendbar.

Darin ist vorgesehen, dass Arbeitnehmer während der Quarantäne eine Entschädigung für den Verdienstentgang bekommen. Dieser Ersatzanspruch deckt laut OGH nicht nur das Grundgehalt ab, sondern auch alle Gefahrenzulagen. (japf, 5.2.2021)