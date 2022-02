Positiv in China: Eric Frenzel. Foto: imago/Sven Simon

Peking/Zhangjiakou – ÖSV-Medaillenhoffnung Johannes Lamparter könnten bei den Olympischen Winterspielen in Peking weitere Konkurrenten in der Nordischen Kombination abhandenkommen. Nachdem Norwegens Goldfavorit Jarl Magnus Riiber positiv auf das Coronavirus getestet worden war, gab es am Freitag schlechte Nachrichten bei den deutschen Kombinierern. Eric Frenzel und Terence Weber müssen in Quarantäne, bei beiden war eine Corona-Infektion bei ihrer Einreise am Donnerstag festgestellt worden.

Der dreimalige Olympiasieger Frenzel und sein Teamkollege wurden vom restlichen Team separiert. Es gebe keine weiteren Kontaktfälle, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. Das erste Einzel in Zhangjiakou findet am kommenden Mittwoch statt.

Wer sich bei Olympia in Peking mit dem Virus angesteckt hat, wird in einem eigens dafür vorgesehenen Hotel isoliert. Nur nach zwei negativen PCR-Tests im Abstand von mindestens 24 Stunden können die Betroffenen dieses vor Ablauf von zehn Tagen wieder verlassen. Nach dieser Frist ist nur noch ein negativer PCR-Test nötig. (APA, 4.2.2022)

