Alle Konfektionsgrößen, jedes Alter: "Germany's Next Top Model" startete am Donnerstag mit neuen Spielregeln. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Donnerstagabend startete die 17. Staffel von "Germany's Next Top Model" – mit neuem Konzeption und mehr Diversity. Zudem durften sich alle Frauen bei Heidi Klum bewerben – unabhängig von Konfektions- und Körpergröße oder Alter. Und Heidi Klum nennt die Jungmodels nicht mehr Mädchen.

Diese erste Folge wollten in Österreich am Donnerstag 184.000 sehen. In Deutschland schauten 2,06 Millionen. (red, 4.2.2022)