In dieser Galerie: 2 Bilder Schutz oder Bedrohung? Junge ukrainische Kunstschaffende reflektieren in Kiew gesellschaftspolitische Verhältnisse: ein Gartenbeet in Form eines Panzers am Pinchuk Art Centre. Pinchuk Art Centre Videokünstler Mykola Ridnyi ortet in Russland einen Krieg im eigenen Land. Andrey Rachinskyi

Wien/Charkiw – Jahrzehntelang hatte die ukrainische Kunstszene als Anhängsel des russischen Kunstbetriebs gegolten, hatten die Sowjets seit brutalen Repressionen der Dreißigerjahre keine kulturelle Emanzipation der Ukraine mehr zulassen wollen. Kunstinstitutionen der ukrainischen Sowjetrepublik waren deshalb nicht nur schlechter ausgestattet als Pendants in Moskau oder Leningrad, sie waren auch reaktionärer und negierten stärker zeitgenössische Strömungen. Aus diesem Grund sind etwa in den Sammlungen staatlicher Museen der Ukraine auch heute Werke des aus Kiew gebürtigen Futuristen Kasimir Malewitsch äußerst rar.

Erst eine beginnende Westausrichtung des Landes, die mit der Orangen Revolution von 2004/2005 offensichtlich wurde, veränderte die Lage langsam: Eine neue ukrainische Künstlergeneration trat selbstbewusst in Erscheinung, und die Eliten des Landes begannen auch politisch engagierte Kunst zu unterstützen. Oligarch Viktor Pintschuk, damals immerhin Schwiegersohn des amtierenden Präsidenten, gründete 2006 sein Kunstzentrum, das mit einem Preis für Nachwuchskunst auch international relevant werden sollte.

Immer weniger sagen

Der aus dem ostukrainischen Charkiw stammende Videokünstler Mykola Ridnyi, Jahrgang 1985, ist ein prominenter Vertreter dieses künstlerischen Aufbruchs, der mit einem Bedeutungsverlust von Moskau einherging. Die Ereignisse von 2013/2014, der Euromaidan und der Krieg in der Ostukraine hätten die Abspaltung von der russischen Kunstszene zwar beschleunigt. Begonnen habe dieser Prozess aber schon nach der Rückkehr von Wladimir Putin ins Präsidentenamt im Frühjahr 2012, erzählt er. "Damals wurde klar, dass man in Russland immer weniger sagen und machen kann", sagt der Künstler. Mittlerweile sei es für ihn ausgeschlossen, an Ausstellungen teilzunehmen, die von staatlichen russischen Stellen organisiert würden. Auch seien Reisen in das Nachbarland schwieriger geworden. Die nunmehrige Zuspitzung, daran lässt auch Ridnyi keinen Zweifel, wird dieses Auseinanderdriften noch weiter verstärken.

Im ukrainischen Alltag haben sich diese von US-Medien befeuerten Spekulationen, dass Putin in der nächsten Zeit eine Invasion der Ukraine planen könnte, bisher jedoch kaum materialisiert, sagt der Künstler. "Ich habe nicht den Eindruck, dass sich hier im öffentlichen Raum etwas verändert hat", sagt Ridnyi, der dieser Tage nach einem Gastaufenthalt im Wiener Museumsquartier nach Kiew zurückgekehrt ist.

Filmen im Luftschutzkeller

Obwohl niemand ernsthaft daran glaube, dass die Hauptstadt erobert werden könnte, sei freilich eine gewisse Angst vorhanden. Viele hätten sich nach Schutzräumen in der Nachbarschaft umgesehen, und auch Künstlerkollegen hätten "Notfallrucksäcke" zur Flucht gepackt. Dies sei jedoch eine abstrakte Angst wie vor Überflutungen, denn die Künstler gingen nicht davon aus, auf Fahndungslisten eines etwaigen Okkupationsregimes zu stehen. Zeitgenössische Kunst sei schließlich keine Sphäre, die großen Einfluss auf die Politik habe und die im medialen Scheinwerferlicht gestanden wäre, meint er.

Ukrainische Künstlerinnen und Künstler haben sich indes wiederholt mit Themen beschäftigt, die wider Erwarten relevant wurden: 2012 filmte Ridnyi einen betagten Lehrer mit sowjetischer Militärvergangenheit, der im Luftschutzkeller einer Schule in Charkiw Grundwissen für den Kriegsfall vermittelte. Was damals noch wie ein trashiges Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges wirkte, gewann zwei Jahre später in den umkämpften Gebieten der Ostukraine eine traurige neue Aktualität. Jetzt würden diese Keller im ganzen Land erneut reaktiviert, sagt Ridnyi. Dabei sei paradox, dass der Lehrer damals westliche Staaten als Feinde erachtet habe. Nun sehe es aber so aus, als ob das aus der anderen Richtung käme.

Repressionen gefürchtet

Auch die aktuellen Kriegsszenarien erinnern ihn sehr stark an Diskurse eines reaktivierten Kalten Krieges, sagt Ridnyi. "In den vergangenen Jahren haben wir Derartiges eher aus Russland gehört, jetzt hören wird das aber auch aus den USA." An einen großen Krieg mit Russland will Ridnyi nicht glauben, dies wäre auch für Moskau ein riskanter Schritt. Freilich habe es deutliche Warnsignale gegeben, sagt er mit Verweis auf Manifeste der russischen Führung, in denen 2021 die Ukraine als Subjekt negiert wurde. Dass Letzteres von Russland nun in den laufenden Verhandlungen mit den USA praktisch demonstriert worden sei, sei aus ukrainischer Perspektive unangenehm.

Dass sich derzeit – anders als 2014 – nur wenige russische Kolleginnen und Kollegen öffentlich gegen einen Krieg positionieren, dafür zeigt der Ukrainer Verständnis: "Es ist sehr viel gefährlicher geworden, gegen die Regierenden aufzutreten, russische Kulturschaffende fürchten Repressionen. Ich habe den Eindruck, dass dort ein Krieg im Land selbst läuft", so Ridnyi. (Herwig G. Höller, 6.2.2022)