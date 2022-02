Peking – Die Eröffnungsfeier der 24. Olympischen Winterspiele war, das wird erfahrene Fachleute des olympischen Dauerfernsehens mäßig überraschen, eine lange Angelegenheit. Immerhin musste man auf das traditionelle Highlight nicht allzu lang warten, der Einzug der Abordnungen demonstrierte einmal mehr eine Lektion: Winterspiele sind kein globales Phänomen.

2.900 Athletinnen und Athleten

Neben einschüchternd großer Aufgebote weniger Länder gab es entzückende Mikro-Abordnungen der überwiegenden Mehrheit zu bewundern – und hier geht es nicht nur um äquatornahe Nationen, die Schnee und Eis eher aus dem Fernsehen kennen. Spanien, Ungarn, Argentinien, Island und Serbien kommen insgesamt auf weniger als die Hälfte der 106 von Österreich nominierten Sportlerinnen und Sportler. Insgesamt sind 2.900 Athletinnen und Athleten in Peking dabei.

91 Nationen

An Stelle 76 von 91 Nationen war das ÖOC dran. Es wird wohl das letzte Mal bleiben, dass Österreich in China einmarschiert. Die Snowboarderin Julia Dujmovits und Bob-Pilot Benjamin Maier trugen die Fahne tadellos. Das von China zunehmend bedrohte Taiwan trat wie bei IOC-Veranstaltungen seit 1981 üblich als "Chinesisch-Taipeh" auf.

Die künstlerischen Teile der Zeremonie widmeten sich Chinas Landwirtschaft, der Einzigartigkeit der Schneeflocke und und und. Es wurde jedenfalls demonstriert: China hat Geld, China hat Technologie, China hat endlos Statistenpersonal. IOC-Machthaber Thomas Bach und sein chinesisches Pendant Xi Jinping schauten dem fröhlichen Treiben im "Vogelnest" von Peking zufrieden zu. Auch Wladimir Putin amüsierte sich.



Münchner Bewerbung

Der auf investigative Korruptionsrecherchen spezialisierte Sportjournalist Jens Weinreich nutzte die Zeit, um via Twitter an einen Hintergrund der Vergabe der Spiele an Peking zu erinnern: Die angestrebte Münchner Bewerbung entwickelte nie Traktion – wie Akten des deutschen Innenministeriums belegen, war Bach daran nicht ganz unbeteiligt.

Der damalige Innenminister Hans-Peter Friedrich unterstützte die Bewerbung, bat dafür um ein Gespräch mit Bach, damals Präsident des Deutschen Olympischen Sportbundes. Dessen Büro schlug einen Termin in fünf Monaten vor, berichtete auch der Spiegel. Bach war damals, also Anfang 2013, mit dem Wahlkampf um das Amt des IOC-Präsidenten beschäftigt – eine aussichtsreiche deutsche Olympia-Kandidatur hätte geschadet.

Leere Worte

Es wurde also Peking, es wurde also Bach. "Der Moment, auf den wir alle gewartet haben" kündigte der 68-Jährige nun an und sprach von "herrlichen Sportstätten, begleitet von hunderten Millionen chinesischer Wintersportfans." Und, natürlich: "Gebt Frieden eine Chance."

Es war Xi überlassen, die Spiele zu eröffnen. Die Fackel entzündeten die 20-jährige Langläuferin Dinigeer Yilamujiang, die der unterdrückten Ethnie der Uiguren angehört, und der gleichaltrige Kombinierer Zhao Jiawen. Wegen des politischen Boykotts der USA und anderer Länder hielt sich der Auflauf der politischen Prominenz in Grenzen, neben Putin und dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi war auch UNO-Generalsekretär António Guterres dabei. (schau, 4.2.2022)

