Seine enge Mitarbeiterin Munira Mirza hat Boris Johnson stets nur in den höchsten Tönen gelobt. Nach einflussreichen Frauen in seinem Leben gefragt, führte der 57-jährige Konservative nicht nur seine Großmutter und die englische Nationalheldin Boudicca an, sondern auch Mirza, die Tochter armer Einwanderer aus Pakistan und promovierte Soziologin. Was politische Diskurse angeht, schwärmte der britische Premierminister über die Leiterin seiner Grundsatzabteilung, verfüge Mirza über "den stärksten Unsinn-Melder, den ich je gesehen habe".

Vollkommen verfahren? Der britische Premierminister Boris Johnson scheint aus eigener Schuld in einer Sackgasse gelandet zu sein. Foto: Peter Byrne / POOL / AFP

Am Donnerstag quittierte Unsinn-Melderin Mirza abrupt den Dienst. Vierzehn Jahre lang, seit Johnsons Amtsantritt im Londoner Rathaus, hatte ihm die 43-Jährige treu gedient. Selbst jetzt lobte sie ihn noch als einen "Mann mit außergewöhnlichen Fähigkeiten und einem einzigartigen Talent, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen". Dass der verzweifelt um sein Amt kämpfende Johnson aber am Montag im Unterhaus den Labour-Oppositionsführer Keir Starmer mit der Affäre um den notorischen Sexualverbrecher Jimmy Savile in Verbindung gebracht habe, sei "weder fair noch vernünftig", sondern "verleumderisch" gewesen. Für eine öffentliche Entschuldigung sei es noch nicht zu spät. "Aber leider käme sie für mich zu spät."

Schwere Entscheidung

Der sensationelle Rücktritt seiner einflussreichen Beraterin wiegt für Johnson umso schwerer, als Mirza sich stets allen Grabenkämpfen in der Downing Street verweigert hatte und auch in keiner Weise von der Affäre um die zahlreichen Lockdown-Partys berührt war. Dem konservativen Magazin "Spectator" zufolge war der stets loyalen Mirza die Entscheidung schwergefallen. "Offenbar kam sie zu dem Schluss, dass die Show vorbei ist", analysierte dessen Chefredakteur Fraser Nelson die Vorgänge.

Kaum war der brutale Abschiedsbrief öffentlich geworden, legte Finanzminister Rishi Sunak, der Favorit auf Johnsons Nachfolge, den Finger in die Wunde: Er werde "Munira vermissen"; die betreffende Äußerung "hätte ich nicht gemacht". Seht her, lautete die unausgesprochene Botschaft an die konservative Partei, ich stehe als nächster Premierminister bereit.

Munira Mirza, Johnsons "Unsinn-Melderin", demissionierte. Foto: Tolga Akmen / AFP

Dass der bisher stets allen Krisen und Karriere-Rückschlägen entkommene Johnson um sein Amt kämpfen will, hatte er am Montag durch seine kämpferische Haltung unterstrichen. Zuvor hatte die Spitzenbeamtin Sue Gray die vielfachen Verstöße gegen geltende Corona-Vorschriften als "schwer zu rechtfertigendes Verhalten" bezeichnet. Einige der insgesamt 16 Events "hätten nicht stattfinden dürfen", der massive Alkoholkonsum am Arbeitsplatz sei inakzeptabel. Dem Regierungschef und seinem Leitungsteam attestierte die Staatssekretärin "Führungsversagen und mangelndes Urteilsvermögen".

"Mann ohne Schamgefühl"

Auf Starmers brillante Anklagerede gegen den "Mann ohne Schamgefühl" reagierte Johnson mit einer politischen Taktik, die sein langjähriger australischer Stratege Lynton Crosby als "tote Katze" bezeichnet: In schwieriger Lage sollten Politiker von ihren Problemen ablenken, indem sie Kontrahenten in möglichst zugespitzten Formulierungen eigene Versäumnisse vorwerfen. Der Premierminister spielte auf Starmers Amtszeit als Leiter der englischen Anklagebehörde CPS an: Da habe der heutige Oppositionsführer "versäumt, Jimmy Savile anzuklagen".

Finanzminister Rishi Sunak gilt so manchen als Favorit auf Johnsons Nachfolge in der Downing Street – und in der Parteizentrale. Foto: Tolga Akmen/Pool via REUTERS

Dieser Vorwurf gegen Starmer kursiert seit längerem in den sozialen Netzwerken der äußersten politischen Rechten und unter Neonazis. Tatsächlich hatte ein Bezirksstaatsanwalt während Starmers Amtszeit (2008–2013) ein Ermittlungsverfahren wegen Sexualdelikten gegen den höchstbeliebten, von Margaret Thatcher geadelten BBC-Entertainer eingestellt. Erst nach Saviles Tod wurde bekannt: Unter dem Deckmantel der Wohltätigkeit hatte der Sexualverbrecher Hunderte von Kindern und Jugendlichen missbraucht und vergewaltigt, zudem jahrelang Leichenschändung begangen. Starmer gab eine unabhängige Untersuchung der CPS in Auftrag, die ihn selbst von jeder Verantwortung freisprach, und entschuldigte sich im Namen seiner Behörde.

Entschuldigung verweigert – Vertrauen verloren

Die persönliche Anschuldigung gegen ihn solle Johnson zurücknehmen, forderte der Oppositionsführer am Mittwoch im Unterhaus. Dass Johnson dies verweigerte, hat seine Situation nicht, wie von einer "toten Katze" erhofft, verbessert, sondern stetig verschlimmert. Mehrere Mitglieder des liberal-konservativen Parteiflügels haben zuletzt öffentlich bekundet, sie hätten das Vertrauen in den Chef verloren.

Der Chef unternahm nach Mirzas Rücktritt den verzweifelten Versuch, die Initiative zurückzugewinnen. Der oberste Beamte der Downing Street, Johnsons Büroleiter sowie sein Pressesprecher mussten ihre Posten verlassen – alle drei waren tief in die Lockdown-Party-Affäre verstrickt, ihre Demission galt als ausgemacht. Für Mirza holte der Premier den Tory-Abgeordneten Andrew Griffith in die Grundsatzabteilung, deren Leitung eigentlich keinen Halbtagsjob darstellt.

Am Freitag entließ Johnson seine verbliebenen Mitarbeiter mit der Bemerkung ins Wochenende, eine Veränderung sei gut. Gut möglich, dass dies seine konservativen Fraktionskollegen zunehmend auch so sehen. Wenn 54 Mitglieder der 359-köpfigen Fraktion dies wollen, kommt es zu einer Vertrauensabstimmung über den Premierminister, der nun ohne "Unsinn-Melderin" auskommen muss. (Sebastian Borger, 4.2.2022)