18. Staffel der Kuppelshow erzielt 20,3 Prozent am Mittwochabend auf ATV bei Zuschauern zwischen 12 und 49 Jahren

Durchschnittlich schauten 318.000 Zuseherinnen und Zuseher (12+) am Mittwochabend bei "Bauer sucht Frau" auf ATV zu. Foto: ERNST KAINERSTORFER

Das ATV-Kuppelformat "Bauer sucht Frau" stößt auch in seiner mittlerweile 18. Staffel auf reges Interesse. Am Mittwochabend wurde mit 20,3 Prozent der höchste Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe (12-49) seit Bestehen des Formats erzielt. Durchschnittlich schauten 318.000 Zuseherinnen und Zuseher (12+) dem Treiben zu.

Kommende Woche steht das Staffelfinale von "Bauer sucht Frau" an. Im Anschluss folgt das Single-Format "Alles Liebe". Diesem gelang am Mittwoch mit 12,1 Prozent Marktanteil (12-49) ebenfalls ein neuer Rekord. Im Schnitt waren hier 177.000 Personen (12+) vor dem Fernsehschirm mit dabei. (APA, 4.2.2022)