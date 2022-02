In dieser Galerie: 2 Bilder Nur noch wenige Fluggesellschaften setzen auf den Airbus A380. Foto: REUTERS/Christopher Pike Den stillgelegten Riesenvögeln droht vielfach die Verschrottung. Ein Airbus-Ingenieur will zumindest einen davor bewahren und in ein Luxushotel umgestalten. Foto: REUTERS/Caroline Chia

Die Ära des A380 geht definitiv zu Ende. Airbus hat im Dezember 2021 die letzten Exemplare des Riesenvogels ausgeliefert. Nur noch wenige Airlines finden Verwendung für größte Passagierflugzeug der Welt. Doch was passiert mit den stillgelegten Jumbos? Sie werden zum Teil schon verschrottet. Schade eigentlich.

Das fand auch Frédéric Deleuze, der seit 15 Jahren als Luftfahrtingenieur bei Airbus arbeitet, wie Aerotelegraph berichtet. Er überlegte, wie man den Riesenflieger auch neuen Verwendungszwecken zuführen könne. Seine Idee: den A380 in ein Hotel zu verwandeln.

Aktuell suchen er und seine Mitstreiter ein passendes Gelände in Toulouse von 7.000 bis 8.000 Quadratmeter Größe, wie sie der Zeitung "La Dépêche du Midi" sagten. Zugleich halten sie nach einem passenden Flugzeug Ausschau und suchen Investoren. Mit der Hotelgruppe Groupe Duval haben sie einen bereits an Bord.

Suite mit Cockpit

Entstehen soll das "Flugzeughotel" nördlich des Flughafens Toulouse-Blagnac und in der Nähe des neuen Kongress- und Ausstellungszentrums Meett sowie des Luftfahrtmuseums Aeroscopia. Geplant sein ein Ort für "Neugierige und Fans", für "Touristen und Geschäftsleute, die bei ihrem Aufenthalt in der Region Toulouse Originalität und Komfort suchen", wie es auf der Website des Projekts mit dem Namen "Envergure" (Spannweite) heißt. In den kommenden Wochen will das Projektteam über die definitive Umsetzung entscheiden.

Geplant sind 31 Zimmer: Standardzimmer für zwei Personen mit einer Größe von 16 Quadratmetern, Familienzimmer für drei bis vier Personen und 23 Quadratmetern und auch zwei Suiten. Daneben ist ein Restaurant mit einem Saal mit 60 Plätzen neben dem Airbus A380 vorgesehen, zudem können Gäste den Riesenflieger auch von der Terrasse aus bestaunen.

Die eine Suite, beide messen 35 Quadratmeter, soll im und um das Cockpit des Airbus A380 untergebracht sein. Die andere würde ganz hinten im Vierstrahler auf zwei Etagen – verbunden mit der Originaltreppe – liegen. (red, 7.2.2022)

Weiterlesen

"Smart Lounges": Schlafkabinen als neues Service am Flughafen Wien

Die schnellsten Züge der Welt und wo sie unterwegs sind

(Unnützes) Wissen zum Airbus A380