In From the Cold, Blood, Unterwegs nach Utopia, Die Österreicher und ihre Wurzeln, Ewige Jugend, Jennerwein, Philosophie – dazu die Radiotipps

Ein arroganter Schnösel wurde ermordet, die Party beginnt erst jetzt so richtig. John Early und Tiffany Haddish gehen in "The Afterparty" auf eine humorvolle Mörderjagd. Serie auf Apple TV+. Foto: Apple TV+

STREAMINGTIPPS:

MÖRDERJAGD

The Afterparty Ein Mord, mehrere Verdächtige und eine Ermittlerin, die anhand der Zeugenaussagen das Puzzle der Tat zusammensetzen muss. Flotte Mörderjagd mit einer schlagfertigen Kommissarin (Tiffany Haddish). In jeder Folge schildern Beteiligte ihre Sicht der Dinge. Apple TV+

DIE AUS DER KÄLTE KAM

In From the Cold Eine alleinstehende Mutter wird in den USA als russische Agentin entlarvt und muss gegen Feinde antreten, die bald an allen Ecken lauern. Dafür hat sie einige Tricks auf Lager. Die Serie hat einige logische Schwächen und enthält ein paar Rückblicke zu viel. Sehenswert sind die Kampfszenen. Netflix

SEX, LÜGEN, VIDEO

Pam & Tommy Der Handwerker Rand soll für den exzentrischen Musiker Tommy Lee und dessen Frau, Baywatch-Star Pamela Anderson, eine wahrlich prachtvolle Bettstatt zimmern. Wie daraus ein großer Sexskandal der 1990er-Jahre wurde, erzählt Satire-Könner Craig Gillespie mit Lily James und Sebastian Stan. Disney+

UNGLEICHES PAAR

Blood Der Misanthrop Maleek (Samson Kayo) wird mit der überfreundlichen, geschiedenen Sanitäterkollegin Wendy (Jane Horrocks) ein Gespann. Die beiden müssen sich aneinander erst gewöhnen. Geschichten von Freundschaft und Zusammenhalt mit britischem Humor. Sky

FERNSEHTIPPS:

6.00 SPORT

Olympische Winterspiele in Peking Höhepunkte des Tages: Skispringen Damen (11.35), ab 13.20 Uhr: Rodeln Herren, Eisschnelllauf, Shorttrack, Freeski Buckelpiste. Um 3.45 Uhr startet die Herren-Olympia-Abfahrt. Bis 16.10, ORF 2

19.20 DOKUMENTATION

Unterwegs nach Utopia – Die Zukunft der Städte 38 Prozent der globalen CO2-Emissionen gehen auf das Konto von Bau- und Gebäudewirtschaft. Konzepte für klimaneutrale Städte gibt es. Bis 20.00, 3sat

20.15 DER FRANZ, DER KANN’S

Klammer – Chasing the Line (Ö 2021, Andreas Schmied) Die Fahrt vom Klammer Franz am Patscherkofel bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck ist von bleibender Erinnerung: ein Teufelskerl, der sich nach außen hin nicht viel gepfiffen hat. Im Inneren des Kreises war der Druck hoch, was den Heldenmythos in diesem Film wie auch in der nachfolgenden Doku um 22.15 Uhr ausgiebig nährt. Bis 23.10, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Die Österreicher und ihre Wurzeln Die vielfältigen Abstammungen der Österreicherinnen und Österreicher in drei Teilen von Judith Doppler und Kurt Mayer. Bis 22.45, ORF2

22.50 TRAGIKOMÖDIE

Ewige Jugend (Youth, I/F/CH/GB 2015, Paolo Sorrentino) Zwei alte Freunde, der eine Komponist (Michael Caine), der andere Filmemacher (Harvey Keitel), machen in Paolo Sorrentinos sarkastischer Tragikomödie eine Luxuskur in der Schweiz. Bis 0.45, 3sat

23.20 ALPENREBELLEN

Jennerwein (D/Ö 2003, Hans-Günther Bücking)Heimatdrama über einen sogenannten "bayerischen Rebellen", nämlich den Jennerwein Girgl, einen Wilderer nach Art des Robin Hood. Ihm ist die kaiserliche Jagdaufsicht auf den Fersen. Im schaurigen Alpendrama mit Fritz Karl in der Titelrolle spielt Christoph Waltz den Freund des Helden. Bis 0.50, BR

0.05 DOKUMENTATION

Philosophie Das Magazin zum Nachdenken, dieses Mal zum Thema "Trautes Heim, Glück allein?". Bis 0.30, Arte