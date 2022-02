Hier geht es zum heutigen Corona-Ticker.

[Panorama] Ein Toter und vier Verletzte nach Lawinenabgang in Tirol.

[Inland] Impfpflicht: Fehlende Verordnungen und Unmut über technische Lücke.

[Kommentar] Kurze Herrschaft des zweiten "Kalifen" des IS.

[International] Russland verlegt Kampfjets nach Belarus an polnische Grenze.

[Kultur] Vom Sklaven zum Dozenten: Anton Wilhelm Amo und die Mohrenstraße.

[Web] Über 1000 Holländer wollen die Bezos-Superjacht mit faulen Eiern bewerfen.

[Etat] ZDF-Anchorman Sievers: "Lüge ist der schwerste Vorwurf, den Sie einem Journalisten machen können".

[Wirtschaft] Die Imperien schlagen zurück: Wie viel Macht haben Supermärkte?

[Recht] Krankenpflegerin bekommt Zulage für Infektionsgefahr – auch während eigener Quarantäne.

[Lifestyle] Die schönsten Urlaubsfotos unserer Userinnen und User der Woche.

[Karriere] Hilfe, ich bin so einsam!

[Edition Zukunft] Können autonome Busse die Mobilität auf dem Land revolutionieren?

[Sport] Die Olympischen Spiele im Liveticker.

Olympische Spiele in Peking: Zu Gast im Überwachungsstaat.

[Wetter] Neben ersten dichteren Wolken in unterschiedlichen Schichten scheint bis über Mittag die Sonne noch häufig, vor allem aber von Osttirol ostwärts bis ins Südburgenland. Im Laufe des Nachmittags werden schließlich mit Störungsaufzug von Nordwesten die Wolken immer dichter. Bis zum Abend beginnt es in Vorarlberg sowie im Wald- und Mühlviertel schon örtlich zu regnen. Die Schneefallgrenze liegt meist oberhalb von 600 bis 1000m. Der Wind frischt im Norden und im Westen zum Teil lebhaft auf, im Bergland ab dem Abend auch stark. Frühtemperaturen minus 7 bis plus 2 Grad, Tageshöchsttemperaturen 3 bis 10 Grad.

[Zum Tag] 1952: Elisabeth II. wird nach dem Tod ihres Vaters Georg VI. Königin und Staatsoberhaupt des Vereinigten Königreichs und verschiedener anderer Länder des Commonwealth. Sie erfährt davon, nachdem sie in Kenia die Nacht im Treetops Hotel verbracht hat.