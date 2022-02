Die Besten des Werbejahrgangs 2020 und 2021 präsentiert der Creativ Club Austria (CCA) in seinem neuen Jahrbuch. Konzipiert und gestaltet wurde es von der Agentur 101. Präsentiert von 18 CCA-Preisträgern und Mitgliedern, einige – huch! – ohne (sichtbare) Kleider.

Marcello und Mariusz Demner, Marcel Köhler und, liegend, Werner Singer, Reinhard Schwarzinger und Roman Steiner. Fotos: Marcel Köhler

Das 43. Annual ist von zwei Seiten lesbar und umfasst einen "Category-Part" und einen "Beyond-Part". "Category" präsentiert die Gewinnerarbeiten klassisch in den von ihnen gewonnenen Kategorien der CCA-Venus 2021. Der analoge Zeitzeuge dokumentiert die 329 von der CCA-Venus-Jury ausgewählten Kreativarbeiten auf insgesamt 561 Seiten. Umgedreht offenbart das Buch auf 117 Seiten den Blick über den Tellerrand: "Beyond" zeigt alle ausgezeichneten Werke, komplett neu sortiert.

Die Kategorie "Pandemic" etwa umfasst sämtliche Arbeiten, die sich mit der Covid-19-Krise auseinandersetzen. "Green" thematisiert den Klimawandel; die Spannweite von Bio-Trend und Greenwashing sowie Werbung, die zu diesen Themen Aufklärungsarbeit leistet. "Present Future" analysiert die Verschiebung der Kommunikation in den digitalen Bereich und zeigt verschiedene Visionen der Kreativen von der Zukunft. Die Kategorie "Bodies" stellt die Frage nach Diversität in der Darstellung von Körpern in der Werbung. "Aesthetics" ist eine Zeitkapsel der Ästhetik 2021 und zeigt, mit welchen Gestaltungselementen 2021 gearbeitet wurde. "Realities" beinhaltet Arbeiten, die sich mit Minderheiten und anderen Perspektiven beschäftigen und die Betrachter in andere Welten einladen.

Shooting im Hotel Imperial Wien

Die traditionelle Live-Präsentation musste heuer pandemiebedingt ausfallen. Der Fotograf Marcel Köhler holte stattdessen im Hotel Imperial Wien namhafte Kreativköpfe des Landes vor die Kamera, so etwa Rosa Merlicek (Merlicek & Partner), Kira Schinko (OrtnerSchinko), Toni Eisner (Art Director), Almut Becvar und Franz Riebenbauer (Studio Riebenbauer), Werner Singer (Jung von Matt Donau), Roman Steiner (Aandrs), Reinhard Schwarzinger (Creative Club Austria), Helena Luczynski (Frau Text), Eva Oberdorfer (We Make Stories), Marcello und Mariusz Jan Demner (DMB.), Simon Pointner (Heimat Wien), Markus Rössle (Fotograf), Tessa Sima (Illustratorin, Autorin), Lukas Fliszar (101), Anna Nagy (101) – und sich selbst.

Das Sammelwerk heimischer Bestleistungen ist in seiner 43. Auflage ab sofort beim Creativ Club Austria oder über den Falter Verlag für 39,90 Euro erhältlich. (red, 4.2.2022)