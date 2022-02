In Zhangjiakou wird am Wochenende schon zweimal um Medaillen gesprungen. Die Frauen vermissen ihre Favoritin. Bei Österreichs Männern scheint nicht nur Stefan Kraft rechtzeitig in Form gekommen zu sein

Es ist anzunehmen, dass die unsägliche Seuche Österreich schon am Samstag (11.45 Uhr, ORF 1) um die erste olympische Medaille bringt. Statt der positiven Sara Marita Kramer sind die Favoritinnen Töchter anderer Länder, in den Worten Eva Pinkelnigs konkret "die üblichen Verdächtigen: alle Sloweninnen, die beiden Japanerinnen Sara Takanashi und Yuki Ito und Katharina Althaus".

Die Gesamtweltcup-Zweite Althaus findet es freilich schade, dass die Weltcup-Führende aus Salzburg fehlt: "Mir tut’s unheimlich leid für sie, dass sie hier nicht mit uns springen kann. Ich hoffe, sie bekommt ihre Chance in vier Jahren", sagte die Deutsche. In Peking bekommen ihre Chance nun Pinkelnig, die schwer angeschlagene Daniela Iraschko-Stolz und die für Kramer sowie die ebenfalls infizierte Jacqueline Seifriedsberger nachnominierten Lisa Eder und Sophie Sorschag.

"Ich hoffe, wir werden auch ein Wörtchen mitreden", sagt Pinkelnig. Iraschko-Stolz rechnet sich mäßige Chancen aus, sie konnte wegen mehrerer Knochenödeme in einem Oberschenkel und beiden Unterschenkeln einen Monat nicht trainieren. "Mit Skispringen hat es eher nicht viel zu tun, was ich da fabriziere", sagte die von Schmerzen geplagte 38-Jährige. "Das ist eher nur der Kampf mit mir selber, ob ich es aushalte oder nicht." Die Plätze 13 und zehn im Training waren so gesehen durchaus beachtlich.

Eine neue Olympiasiegerin wird es jedenfalls geben: Die Deutsche Carina Vogt (Gold 2014) wurde nicht nominiert, die Norwegerin Maren Lundby (2018) lässt diese Saison aus. Sie nimmt an Let’s dance in Norwegen teil und wolle aktuell "keine Opfer" in Sachen Gewicht bringen.

Kraft in Form

Die Männer springen am Sonntag (12, ORF 1) über die Normalschanze. Österreichs in der jüngeren Vergangenheit bester Skispringer scheint seine Form rechtzeitig wiedergefunden zu haben. Stefan Kraft sprang in den Donnerstagstrainings zweimal auf Rang vier, am Freitag legte er auf der neuen, spektakulären Schanze in Zhangjiakou mit den Plätzen fünf und zwei nach. "Überraschend für mich, ich hätte es mir so gewünscht, das nehme ich gern", sagte Kraft. Auch Manuel Fettner war mit den Plätzen acht, zwölf und fünf gut dabei, Daniel Huber und Jan Hörl gelangen ebenso vereinzelt gute Sprünge. "Wir sind ganz gute Freunde bis jetzt", sagte der 36-jährige Fettner über die Schanze.

Mehr als "eh gut" wünscht sich Kamil Stoch, immerhin schon dreifacher Olympiasieger. Die Knöchelverletzung des 34-jährigen Polen scheint wundersam schnell verheilt, im Training setzte er bereits eine Bestweite in den Schnee. Gleiches gelang dem Norweger Halvor Egner Granerud.

Die Medaillengewinner von Pyeongchang sind Randnotizen: Sieger Andreas Wellinger hat es nicht in den deutschen Kader geschafft, der silberne Johann Andre Forfang hat nach seiner Corona-Infektion nicht die nötigen vier negativen Tests abgegeben. Bronze-Gewinner Robert Johansson ist dabei, aber nur Außenseiter.

Vor vier Jahren in Südkorea war Österreichs Skisprung übrigens völlig leer ausgegangen. (schau, APA, 4.2.2022)

