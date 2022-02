Der Geist mag willig sein. Der Sport aber lebt vom Fleisch. Foto: APA/AFP/Samad

Immer dann, wenn Olympia ansteht, redet man in einschlägigen Sportkreisen nicht mehr nur über den Sport und seine Kreise. Im Gegenteil, man stellt das Bier beiseite und wird bierernst. Man spricht dann nämlich – quod est demonstrandum – über den Geist von Olympia. Innerhalb dessen der Sportler nicht bloß sportelt, sondern damit etwas meint. Und wenn nicht er – spiegelgleich natürlich sie –, dann der Trainer. Und wenn schon nicht der, dann der Funktionär. Und wenn der auch nicht, dann immerhin das IOC und sein deutscher Präsident Thomas Bach. Der aber ganz gewiss.

Zu und mit Olympia klumpt sich der Sport zu einer Bedeutung, die er hat, ohne zu wissen, warum. Deshalb haben alle olympischen Reden etwas irritierend Pfäffisches. Sie salbadern: faires Kräftemessen, der Jugend freudvolle Kraft, Völkerfriede gar.

Ähnlichkeiten

Geopolitische Verhängnisse, wie sie drohend ja gerade über dem aktuellen Olympia hängen, lösen sich, predigt man inbrünstig, zumindest während der Spiele auf im "Citius, altius, fortius". Man beschwört – wenn man eigentlich meint: frisch, fromm, fröhlich, frei, – wortreich den antiken Geist. Thomas Bach ähnelt da – oder täuscht das? – in vielem dem Josef Ratzinger von der römischen Kirche und beide zusammen dem Giovanni Infantino von der Fifa. Sie allesamt sind sichtbar, beinahe sehenswert beseelt. Aber gibt es jemanden, der ihnen die Beseelung tatsächlich auch glaubt?

Der olympische Geist kam in die Welt durch den Baron Pierre de Coubertin. Der französische Schöngeist imaginierte sich die Welt der Antike als kopfverdrehend jungfräuliche Schönheit. Zwischen 1875 bis 1881 befreiten deutsche Archäologen die Wettkampfstätten von Olympia vom Staub der Jahrtausende. Coubertin war von diesem so enthusiasmiert wie die Pariser Kunstavantgarde vom Absinth. 1894 lud der Baron nach Paris zum "Kongress für die Wiederbelebung der Olympischen Spiele". Und in der Tat: So geschah es.

Göttergabe und Lebenselixier

Schon 1896 fanden die ersten Spiele in Athen statt. 1900 in Paris sogar unter Beteiligung von Frauen. 1924 kamen die Winterspiele dazu. Der olympische Geist erfasste alles und alle. Coubertin selbst war so ergriffen, dass er zur Feder griff, um unterm Pseudonym Georges Hohrod und M. Eschbach für Deutschland in Stockholm 1912 beim – nach antikem Vorbild damals noch stattgehabten – Dichtbewerb Gold zu holen: "Oh Sport, du Göttergabe, du Lebenselixier!" Von dieser Tonlage hat Olympia sich bis heute nicht erholt. Leider.

Coubertin sprach sehr gut Deutsch. Ihm wird der deutsche Doppelsinn von "Geist" nicht entgangen sein. Und wäre er in seinem Lausanner Grab nicht mit dem Umdrehen beschäftigt, würde vielleicht sogar er selbst Anleihe nehmen bei Alfred Polgar: dass die Heutigen den olympischen Geist betrügten mit seinem Gespenst. (Wolfgang Weisgram, 4.2.2022)

