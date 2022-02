Deutsche Welle, Pariasek Corona-positiv, Murdochs News Corporation, Bauer such Frau, Dschungelcamp, Germany's Next Top Model, Milka, Streaming- und TV-Tipps

Foto: Sky

Die Mediennews vom Freitag:

Interview "Der ORF hat genug Spielraum": Privatsenderverband über "ZiB Tiktok" und Medienpolitik Christian Stögmüller und Corinna Drumm über Gespräche mit Medienministerin und ORF, Streamingkonkurrent Spotify und Digitalförderung

Podcast Die Angst des Nicholas Ofczarek vor der Kamera und das Spiel in "Der Pass" mit den Bärten

Drohgebährden Deutsche Welle: Schließung in Moskau "nur die erste Antwort auf Sendeverbot von RT" Vertreter der Deutschen Welle erklärten, die Arbeit des Büros so lange aufrechtzuerhalten, bis sie offiziell von der Schließung unterrichtet werden. Außerdem plant das Unternehmen, gegen das Verbot zu klagen

Sendeverbot Deutsche Kulturstaatsministerin: Verbot von DW ist "aggressiver Akt" Roth: Anschlag auf die Pressefreiheit

Annual Österreichs beste Werbung im CCA-Jahrbuch 2021: Nicht nur Demner nackt 3,84 Kilo wiegt das das Werk, konzipiert und gestaltet hat das Annual die Agentur 101

Corona ORF-Sportmoderator Pariasek Covid-positiv – fällt für Peking aus ORF bestätigt: "Ob und wie er in Wien für den ORF-Sport eingesetzt werden kann, wird der Genesungsfortschritt zeigen"

Computerkriminalität Murdochs Medienkonzern News Corp von Hackerangriff getroffen "Wall Street Journal" und "New York Post" davon betroffen – Spionage im Interesse Chinas vermutet

Quote "Bauer sucht Frau": Höchster Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe seit Bestehen 18. Staffel der Kuppelshow erzielt 20,3 Prozent am Mittwochabend auf ATV bei Zuschauern zwischen 12 und 49 Jahren

Heidis Quoten 184.000 sahen in Österreich Staffelstart von "Germany's Next Top Model" auf Pro Sieben Mit neuem Konzept und noch mehr Augenmerk auf Diversität

Ekelshow Aus Dschungelcamp wird Männercamp: Auch Anouschka Renzi ist draußen Schauspielerin fühlte sich schlecht – Finale am Samstag zu sehen

Switchlist Ein Dorf wehrt sich, Liberace, Das Vorspiel – TV-Tipps für Freitag Re: Die Müllsammler vom Bosporus, Adamo – Und dann ein Lied, Universum History, Der Mann, der Liberty Valance erschoss, Tracks – dazu die Radiotipps

Werbung Milka versucht mit Yasmo, Veith und Gasser, Österreich weniger "zwider" zu machen WPP-Allstars mit Ogilvy Wien und Berlin für zartere "Zwiderwurzen" und "freundlicheres Miteinander"

