Switchlist

Report, Der neue Gott, Die Unsichtbaren – TV-Tipps für Dienstag

Re: Das portugiesische Wunder im Kampf gegen die Drogen – Wie Portugal den Süchtigen helfen will, Universum: Der Nil – Afrikas Lebensader, Report, Willkommen Österreich, There Will Be Blood – dazu die Radiotipps