Der Vorgänger, GTA 5, polarisierte – war aber auf jeden Fall ein Blockbuster. Foto: Rockstar Games

Es gibt Meldungen mit eigentlich wenig Inhalt, bei denen überlegt man sich als Games-Redakteur an einem Freitagnachmittag etwas länger, wie man sie betiteln soll: Hätte ein "endlich", ein "Rockstar bestätigt" oder ein kurzes "Wow" den Titel aufgewertet? Nein, bleiben wir halt nüchtern bei der Kernaussage, die für sich selbst spricht: Was wir alle erwartet haben, wurde von Rockstar nun via Twitter offiziell angekündigt – die erfolgreiche Serie Grand Theft Auto bekommt einen neuen Teil.

In dem Tweet heißt es, dass "der nächste Teil der Serie in Arbeit ist". Hier ist zwar nicht explizit von einem sechsten Teil die Rede. Da man aber von der "bisherigen Serie" spricht, ist aber davon auszugehen, dass es sich um nichts anderes handelt. Mehr weiß man noch nicht.

Wann kommt GTA 6?

Unklar ist zum aktuellen Zeitpunkt freilich auch der geplante Veröffentlichungstermin von GTA 6. Beobachter gehen davon aus, dass Gamerinnen und Gamer im Finanzjahr 2024 wieder in die Schuhe von virtuellen Kleinkriminellen schlüpfen können. Das bedeutet, dass das Spiel zwischen April 2023 und März 2024 erscheinen würde. Es wird außerdem erwartet, dass GTA 6 zuerst für Konsolen und erst später für PC erscheinen wird: Im Fall von GTA 5 musste die PC-Community ein Jahr länger warten als die Konsolenhelden. (stm, 4.2.2022)