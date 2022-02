Die Leut’ wollen sich net impfen lassen? Na, dann mach ma eine Impflotterie! Super Idee! Damit haben wir eine neue Strategie und net nur diese grausliche Impfpflicht! Genial: Wer sich an ein Gesetz hält, kann an Gutschein für ein Kilo Kalbspariser oder für eine Palette Haushaltsreiniger gewinnen! Praktisch jedes Los gewinnt! Eine Milliarde Euro wird ausgeschüttet! Das sagen der Kogler-Werner und der Nehammer-Karl dann gleich bei einer Pressekonferenz an. Die Pam Rendi-Wagner nehmen wir auch mit hinein, die kann dann als Glücksfee bei der Lotterietrommel das große Los ziehen, he, he, he …

Pamela Rendi-Wagner, Karl Nehammer und Werner Kolger präsentieren ihre Ideen zur geplanten Impflotterie. Foto: imago images/SEPA.Media

Ja, und abwickeln wird des dann der ORF, weil der hat des so ähnlich eh schon einmal gemacht, und da haben wir ja schon unsere Sideletter-Vertrauensleute: den R. W. oder den N. N. oder sonst irgendwen aus unseren Freundeskreisen. Außerdem: Der ORF g’hört uns! Was, der ORF macht Manderln? Weil als "öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt" können die da nicht einfach einen Regierungsauftrag erledigen? Warum ham s’ des net früher g’sagt? Was? Weil wir damit hinausgegangen sind, ohne sie zu fragen? Ah so.

Na gut, mach halt die Impflotterie später. Für jetzt wär’s eh schon zu spät gewesen. Dann halt im Herbst. Aber arg ist des schon. Da rackert man sich seit zwei Jahren mit einer durchdachten Anti-Corona-Strategie ab und jetzt das. Bald wird uns des mit dem Corona z’ bled. (Hans Rauscher, 4.2.2022)