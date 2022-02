Die Frau des Premierministers war offenbar an mehreren Lockdown-Partys in der Downing Street beteiligt

Die 33-Jährige sorgt wieder einmal für Schlagzeilen. Im Bild auf einem offiziellen Foto mit ihrem Ehemann und Tochter Romy. Foto: No 10 Downing Street via Reuters

Als Carrie Johnson das erste Mal an die Öffentlichkeit trat, erntete sie Respekt. Mit erst 20 Jahren gab sie, damals noch als Carrie Symonds, dem "Daily Telegraph" ein Interview über möglichen Missbrauch. Der später als "Taxi-Vergewaltiger" bekanntgewordene John Worboys ließ sie 2007 in seinen Wagen einsteigen. Er gab ihr Substanzen, die ihre Erinnerungen löschten. Erst Stunden später kam sie daheim wieder zu sich. Symonds verzichtete auf ihre Anonymität, um den von sexuellem Missbrauch Betroffenen eine Stimme zu geben.

Über die Jahre wurde sie jedoch auf der Insel zu einer umstrittene Figur. Geboren als Tochter des "Independent"-Gründers Matthew Symonds und der Medienanwältin Josephine Mcaffee, studierte Carrie Symonds Kunstgeschichte und Theaterwissenschaft. Kurz nach ihrem Abschluss wurde sie Pressesprecherin der Tories. 2010 traf sie ihren späteren Mann Boris Johnson und half bei seinem erfolgreichen Wahlkampf um das Londoner Bürgermeisteramt mit.

Gehsteig statt Treppe

Erst 2018 wurden Gerüchte über eine Affäre von Symonds – damals Kommunikationschefin der Partei – und dem noch verheirateten Außenminister Johnson laut. Nach seiner Wahl zum Premier stand sie vor 10 Downing Street auf dem Gehsteig – nicht auf der Treppe wie andere Partnerinnen – und zog schließlich mit ihm ein. Das Paar heiratete 2021 – die erste Hochzeit eines amtierenden Premiers seit fast 200 Jahren – und hat zwei Kinder.

Den ersten großen Unmut zog sich die heute 33-jährige "First Lady" (offiziell gibt es diesen Titel im Vereinigten Königreich nicht) zu, als sie die Dienstwohnung des Premiers als "John-Lewis-Möbelalbtraum" bezeichnete. Das war eine Spitze gegen das Möbelhaus, das sich großer Beliebtheit in der Mittelschicht erfreut, aber abschätzige Blicke der Reichen erntet. Eine Renovierung der Wohnung für rund 134.000 Euro und ein Spendenskandal brachten die Johnsons in die Bredouille.

Unter Politfachleuten gilt Carrie Johnson als einflussreich. So soll die Tierschützerin dafür gesorgt haben, dass sich der Premier für Klima- und Umweltschutz interessiert. Wer ihr in die Quere kommt, bekommt ihre Macht zu spüren. Es heißt, dass Ex-Chefberater Dominic Cummings nach einem internen Machtkampf mit der "First Lady" gefeuert worden sein soll. Die Folge war eine der nun umstrittenen Lockdown-Partys am Regierungssitz. Mit dabei: Frau Johnson, die auch eine Geburtstagsparty für ihren Mann während der strengen Kontaktbeschränkungen organisiert haben soll. Pluspunkte auf der Beliebtheitsskala hat sie damit nicht gesammelt. (Bianca Blei, 5.2.2022)