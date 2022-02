Lang hat die Suche gedauert und offenbar ist sie ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Der deutsche Ökonom Lars Feld hat für den Chefposten des Instituts Höhere Studien (IHS) abgesagt. Zumindest dem Inhalt einer Pressemeldung nach, die Lars Feld am Freitagabend an mehrere Journalisten verschickt hat. Er selbst war für Rückfragen vorerst nicht erreichbar. Der Präsident des IHS-Kuratoriums, Franz Fischler, gab zunächst an, von der Absage nichts zu wissen, Inhalt des Mails nannte er aber als authentisch.

Die IHS-Spitze war seit dem Abgang von Martin Kocher in Richtung Arbeitsministerium vor etwas mehr als einem Jahr vakant.

Die Mail von Feld hat es in sich. Feld, aktuell Professor für Wirtschaftspolitik an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, erklärt, dass er ein Bleibeangebot seiner Universität und des Landes Baden-Württemberg doch annehme. Er bleibe damit der "wirtschafts- und finanzpolitischen Diskussion in Deutschland erhalten."

"Notwendigkeiten zur Umstrukturierung"

Der Entschluss, nicht nach Wien zu gehen, habe aber auch mit dem IHS, genauer genommen der Finanzierung des Instituts zu tu. Das IHS sei zwar "ein tolles Institut mit vielfältigen Entwicklungschancen, mit hervorragenden Forschungsleistungen und einer vorzüglichen Präsenz in der politischen Beratung".

Gleichwohl bestünden dort "gewisse Notwendigkeiten zur Umstrukturierung", nicht zuletzt, weil das IHS vor allem im finanzwissenschaftlichen Bereich – und somit im Kernbereich von Felds Forschungsinteressen – deutlich gestärkt werden müsste. Dies würde erhebliche Anstrengungen erfordern, "nicht ohne Querelen ablaufen und zu Belastungen führen." Hinzu komme die veränderte Grundfinanzierung durch die Österreichische Nationalbank (OeNB), die Feld offenbar befürchten lässt, dass die Basisfinanzierung des Instituts nicht mehr gesichert sei.

Die OeNB hat ihre Finanzierungsstruktur tatsächlich gerade umgestellt: Statt Basisfinanzierung will die Notenbank künftig mehr projektbezogen finanzieren.

Hinzu komme, dass die Institute in Österreich stärker von ihren Geldgebern abhängen als jene in Deutschland: Die Finanzierung in Österreich erfolge nicht über eine unabhängige Gesellschaft wie die Leibniz-Gemeinschaft. Die Situation in Österreich erforderte daher "stärkere Anstrengungen" um die Unabhängigkeit wahren zu können. (András Szigetvari, 4.2.2021)