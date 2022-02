Mit dieser Fotomontage wird das Beschmutzen der Bezos-Superjacht beworben. Foto: Eieren gooien naar superjacht Jeff Bezos

Es ist eines der schrägsten Themen dieser Woche: Jeff Bezos – mit einem Vermögen von 183,5 Milliarden Dollar einer der reichsten Menschen der Welt – lässt sich in Rotterdam eine neue Superjacht bauen. Diese ist allerdings so groß, dass eine historische Brücke dafür temporär abgebaut werden müsste. Dieses Vorhaben sorgte bereits für heftige Proteste in der dortigen Bevölkerung – und nun organisieren sich die Kritiker auf Facebook zu einem Protestevent.

Eier gegen die Bezos-Superjacht

Unter dem Titel "Eieren gooien naar superjacht Jeff Bezos" ("Die Superyacht von Jeff Bezos mit Eiern bewerfen") lädt Event-Organisator Pablo Störmann dazu ein, am 1. Juni 2022 um 17 Uhr zwar nicht Jeff Bezos selbst, sehr wohl aber sein neues Spielzeug mit neuen Eiern zu bewerfen. Als Ort wird "De Hef" angegeben – also die historische Brücke selbst, wie sie von der lokalen Bevölkerung genannt wird.

In der Beschreibung des Events steht wörtlich:

"Aufruf an alle Rotterdamer: Nehmt eine Schachtel mit (faulen) Eiern und werft sie massenhaft auf Jeffs Superyacht, wenn sie durch De Hef in Rotterdam fährt. Rotterdam wurde von den Rotterdamern aus den Trümmern aufgebaut, und wir werden es nicht für das phallische Symbol eines größenwahnsinnigen Milliardärs abreißen. Nicht ohne Kampf!"

Zum aktuellen Zeitpunkt (Vormittag des 5.2.2022) haben 1482 Menschen bereits ihre Teilnahme an dem Event bestätigt, weitere 5790 Menschen zeigen sich derzeit an einer Teilnahme interessiert.

Historische Brücke

Die Brücke war 1878 erbaut und nach deutschen Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg 1940 wieder aufgebaut worden. Nach einer umfassenden Renovierung im Jahr 2017 hatte die Stadtverwaltung versprochen, das Bauwerk, das den Rotterdamern unter dem Namen "De Hef" bekannt ist, nie wieder abzubauen. Deshalb hatte die Nachricht vom geplanten Abbau bei vielen Niederländern für Kritik gesorgt. (red, 5.2.2022)