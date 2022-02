Simon Eder allein konnte es nicht richten. Foto: Reuters/PERAWONGMETHA

Peking/Zhangjiakou – Österreichs Biathlon-Team hat die angepeilte Überraschung zum Auftakt der Olympischen Spiele in Peking in der Mixed-Staffel verpasst. Julia Schwaiger, Lisa Hauser, Simon Eder und Felix Leitner mussten sich nach 4 x 6 km bei enorm schwierigen Windverhältnissen in Zhangjiakou mit Platz zehn begnügen. Gold holte sich in einem dramatischen Finish Norwegen vor Frankreich und Russland.

Schwaiger und Hauser mussten je einmal in die Strafrunde, dazu verzeichnete das ÖOC-Quartett 13 Nachlader. Am Ende fehlten 2:58,6 Minuten auf die siegreichen Norweger. (APA, 5.2.2022)

BIATHLON – Mixed-Staffel (4 x 6 km):

Gold: Norwegen

Silber: Frankreich

Bronze: Russisches Olympisches Komitee